Para kulelerinden after ’party’lere İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?

Halis Kahriman, Ekrem İmamoğlu tarafından Paris'e davet edildiğini söyledi.



PARİS'TEKİ TARTIŞMALI İSİM: HALİS KAHRİMAN



CHP'nin tam kadro çıkarma yaptığı Paris etkinliğine eski DEVA Esenyurt ilçe Başkanı, müteahhit Halis Kahriman da katıldı. Kahriman, Ekrem İmamoğlu tarafından Paris'e davet edildiğini söyledi. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.



Halis Kahriman'ın kaçak katları yüzünden CHP'li belediyeyle davalık olduğu rezidansı



Bilindiği üzere Kahriman, Esenyurt'taki 'Empire İstanbul' projesinin 17 katı kaçak olduğu için CHP'li Esenyurt Belediyesi ile davalık olmuştu.

Kahriman, mahkemelik olduğu Esenyurt Belediyesi'nin başkanı Ahmet Özer ile



MAHKEMELİK OLMUŞLARDI... SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER



Ancak aynı Kahriman, mahkemelik olduğu CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin Başkanı Ahmet Özer, inşaat faaliyeti gösterdiği CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte boy boy pozlar paylaşır oldu.



Halis Kahriman ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün



KAÇAK 17 KATIN DİYETİ PARİS SPONSORLUĞU MU?



Tam da bu noktada "Halis Kahriman İBB etkinliğine hangi sıfatla davet edildi?", "Paris'teki organizasyonun sponsoru Kahriman mı?" soruları önem kazandı.