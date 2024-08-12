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Para kulelerinden after 'party'lere İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?

Paradan kule dizen CHP, Paris'te de şatafatın sınırlarını zorladı. "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan lüks kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü. Etkinlikte yer alan iki isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Balya balya paraları ofise taşıdığı görüntülerle bilinen Fatih Keleş, İmamoğlu ile birlikte Paris'te boy gösterdi. Keleş'in yanı sıra Halis Kahriman da Fransa'da idi. Bilindiği üzere Kahriman, Esenyurt'a diktiği rezidansın 17 katı kaçak olduğu için CHP'li belediye ile davalık olmuştu. Ancak aynı Kahriman'ın İmamoğlu ile boy boy poz vermesi "Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?" sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 14:19 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 15:15
Para kulelerinden after ’party’lere İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?

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Türkiye, CHP'nin paradan kule skandalına uzunca bir süre konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB yöneticisi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

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MAHKEME PEŞLERİNE DÜŞTÜ: 25 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINDALAR

Şaibeli para trafiği sonrası yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı.

CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak usulsüz bağış nedeniyle alındığı için CHP İl Başkanlığının Hazine'ye devri talep edildi.

İddianameye kabul eden mahkeme sanıkların 25 Eylül'de hakim karşısına çıkmasını kararlaştırdı.

Balya balya paraları ofise taşıyan Fatih Keleş, İmamoğlu ile birlikte Paris'te boy gösterdi.Balya balya paraları ofise taşıyan Fatih Keleş, İmamoğlu ile birlikte Paris'te boy gösterdi.



PARA KULELERİNDEN AFTER 'PARTY'LERE: İMAMOĞLU'NUN KASASI PARİS'TE

Öte yandan paradan kule dizen CHP, Paris'te de şatafatın sınırılarını zorladı.

Ekrem İmamoğlu haftalığı 249 bin 260 Euro olan 'saray yavrusu' kiraladı. "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü. Rakı, şarap patlatıldı, zevk-ü sefa eylendi.

CHP'nin Paris organizasyonundaki bir isim ise oldukça dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen, paradan kule skandalında balya balya paraları ofise taşıyan Fatih Keleş, İmamoğlu ile birlikte Paris'te boy gösterdi.

Keleş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte poz verdi.

Halis Kahriman, Ekrem İmamoğlu tarafından Paris'e davet edildiğini söyledi.Halis Kahriman, Ekrem İmamoğlu tarafından Paris'e davet edildiğini söyledi.

PARİS'TEKİ TARTIŞMALI İSİM: HALİS KAHRİMAN

CHP'nin tam kadro çıkarma yaptığı Paris etkinliğine eski DEVA Esenyurt ilçe Başkanı, müteahhit Halis Kahriman da katıldı. Kahriman, Ekrem İmamoğlu tarafından Paris'e davet edildiğini söyledi. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.

Halis Kahriman'ın kaçak katları yüzünden CHP'li belediyeyle davalık olduğu rezidansıHalis Kahriman'ın kaçak katları yüzünden CHP'li belediyeyle davalık olduğu rezidansı

Bilindiği üzere Kahriman, Esenyurt'taki 'Empire İstanbul' projesinin 17 katı kaçak olduğu için CHP'li Esenyurt Belediyesi ile davalık olmuştu.

Kahriman, mahkemelik olduğu Esenyurt Belediyesi'nin başkanı Ahmet Özer ileKahriman, mahkemelik olduğu Esenyurt Belediyesi'nin başkanı Ahmet Özer ile

MAHKEMELİK OLMUŞLARDI... SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Ancak aynı Kahriman, mahkemelik olduğu CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin Başkanı Ahmet Özer, inşaat faaliyeti gösterdiği CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte boy boy pozlar paylaşır oldu.

Halis Kahriman ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Halis Kahriman ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

KAÇAK 17 KATIN DİYETİ PARİS SPONSORLUĞU MU?

Tam da bu noktada "Halis Kahriman İBB etkinliğine hangi sıfatla davet edildi?", "Paris'teki organizasyonun sponsoru Kahriman mı?" soruları önem kazandı.

Halis Kahriman ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat OngunHalis Kahriman ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, gelen tepkiler üzerine Paris'teki etkinliklerin sponsor vasıtasıyla 'Şartsız bağış' ile yapıldığını öne sürmüştü.

Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
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