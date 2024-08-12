Para kulelerinden after ’party’lere İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?

Türkiye, CHP'nin paradan kule skandalına uzunca bir süre konuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB yöneticisi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.
MAHKEME PEŞLERİNE DÜŞTÜ: 25 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINDALAR
Şaibeli para trafiği sonrası yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı.
CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak usulsüz bağış nedeniyle alındığı için CHP İl Başkanlığının Hazine'ye devri talep edildi.
İddianameye kabul eden mahkeme sanıkların 25 Eylül'de hakim karşısına çıkmasını kararlaştırdı.
Balya balya paraları ofise taşıyan Fatih Keleş, İmamoğlu ile birlikte Paris'te boy gösterdi.
PARA KULELERİNDEN AFTER 'PARTY'LERE: İMAMOĞLU'NUN KASASI PARİS'TE
Öte yandan paradan kule dizen CHP, Paris'te de şatafatın sınırılarını zorladı.
Ekrem İmamoğlu haftalığı 249 bin 260 Euro olan 'saray yavrusu' kiraladı. "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü. Rakı, şarap patlatıldı, zevk-ü sefa eylendi.
CHP'nin Paris organizasyonundaki bir isim ise oldukça dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen, paradan kule skandalında balya balya paraları ofise taşıyan Fatih Keleş, İmamoğlu ile birlikte Paris'te boy gösterdi.
Keleş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte poz verdi.