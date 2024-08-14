Türkiye CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullunun parasını Paris’te harcamasını konuşuyor! Hizmete gelince para yok reklam ve PR’a var

İsraf edebiyatı yapmaktan geri kalmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetiminin aileleriyle birlikte Paris 2024 Olimpiyatları'nda harcadığı para dudak uçuklatmıştı.
İsraf edebiyatı yapmaktan geri kalmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetiminin aileleriyle birlikte Paris 2024 Olimpiyatları'nda harcadığı para dudak uçuklatmıştı.
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, Paris'te önce günlüğü 300 bin Euro olduğu iddia edilen ve sonrasında haftalığı 249 bin Euro denilen saray yavrusu kiralamıştı.
İSTANBULLUYA ZAM PARİS'TE ZEVK-İ SEFA
İstanbullulara Halk Ekmek, İSPARK, İSKİ ve toplu ulaşımda sadece 4 ay içerisinde yüzde 30 ila yüzde 70 arasında zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sefa sürdü. İmamoğlu'nun yanında İBB imkânlarıyla Paris'te boy gösterenlerin arasında Özge Türkyılmaz'ın da olduğu ortaya çıktı.
CHP'DE VASIFSIZ KARİYER DANIŞMANI
Türkyılmaz, İstanbul Arel Üniversitesi Moda Tekstil ve Tasarımı öğrencisi olduğu 21 Eylül 2017'de Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. CHP'de siyasete başladı. CHP Gençlik Kolları'nda görev aldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile olan tanışıklığı sayesinde Ekrem İmamoğlu ve ailesiyle yakın ilişki içinde oldu. 2019 yılında CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı oldu ancak seçilemedi. Herhangi bir iş tecrübesi olmamasına rağmen ve istenen kriterleri sağlamamasına rağmen İmamoğlu tarafından 2020 yılında İBB iştiraki İSPER'de kariyer danışmanı oldu ve kendisine oda tahsis edildi.
"ŞARTSIZ BAĞIŞ" ASRIN FELAKETİNDE TOPLANAN PARALAR MI?
Tepki çeken olay hakkında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un "masrafların sponsorlar tarafından şartsız bağış" ile karşılandığını söylemesi akıllara direkt 6 şubat depreminde toplanan paraları getirdi.
Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 14 Şubat 2023'te "İBB, zor anında tüm vatandaşların yanında. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için şartsız bağışlarınızı aşağıdaki hesaplara güvenle yapabilirsiniz" paylaşımını yaptığı ve "Açıklama kısmına şartsız bağış yazılmalı" ifadeleriyle bağış toplamıştı.
İSTANBULLUNUN KADERİ PR, REKLAM VE GEZİ BÜTÇESİNE ÇARÇUR EDİLİYOR
Paris gezisini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör de İstanbul depremi yaklaşırken bütçenin çarçur edildiğini yazdı.
Güngör, Ekrem İmamoğlu'nun bütçe ve kamu bankalarından kredi alamadığı iddiasının tamamen yalan olduğunu söyleyerek, beklenen İstanbul depremi için herhangi bir adım atılmamasına tepki göstererek, "İstanbullu'nun kaderi PR, reklam, gezi bütçesine feda ediliyor" dedi.
İşte Dilek Güngör'ün konuyla ilgili o yazısı:
Bu aralar Paris faturasıyla gündemi meşgul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki sözünü hatırlayanınız var mı?
Yıl 2019'du. 5 yılda İstanbul'da 100 bin konutun dönüşümü için söz vermişti. 'İstanbul Yenileniyor' diye bir kampanya başlatmıştı. Dar gelirli vatandaşların inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını, emeklilerin ise yüzde 65'ini karşılayacaklarını söylemişlerdi. Kentsel dönüşüm sisteminden faydalanan herkese sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteği sunacaklarını vaat etmişlerdi. Pakette kira yardımı da vardı.
Peki söz tutuldu mu?
Hatırlayın…
Mart seçimlerinden önce İmamoğlu'nun bürokratı KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt bu vaadin tutmadığını itiraf etti. 2019-2024 arasında üretilen konut sayısının 11 bin olduğunu söyledi.
Ya sonra…
31 Mart seçimleri öncesiydi. İmamoğlu bu kez el yükseltip 200 bin konutu dönüştürecekleri vaadini dillendirdi.
Belli ki, o vaat de tutmayacak. O yüzden şimdi beceriksizliğin faturasını kamu bankalarına kesmeye çalışıyorlar. İmamoğlu da Kurt da çıkıp çıkıp 'kamu bankaları bize destek olmuyor' diyor. Hatta bankalara İmamoğlu ve Kurt yazı bile yazmış…
Yazıda, "Sıfır faizle kredi verin, konut yapalım" deniliyor.
Yahu kamu bankaları kimin parasını, kime sıfır faizle veriyor?
Güler misin ağlar mısın?
Veyahut şöyle sorayım.
Kamu bankaları son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut üreten TOKİ'ye ya da Emlak Konut'a bedava kredi mi verdi de o konutlar inşa edildi?
Elinizi vicdanınıza koyun.
İstanbul'da yaşayanlar deprem korkusu içindeyken, belediyede ikinci baharını yaşayan Ekrem İmamoğlu, deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidebildi mi?
"Bütçesi yok" diyenlere…
İBB ve iştiraklerinin bütçesi bugün birçok bakanlıktan daha yüksek…
2024 yılında açıklanan rakam 516 milyar TL'ydi.
Ufak bir örnek…
İmamoğlu döneminde yapılan kültür ve sanat etkinlik ihalelerine harcanan para ne kadar biliyor musunuz?
4 milyar TL…
İlk etapta "İstanbul Yenileniyor"a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için sağlamayı vaat ettikleri destek ne peki?
5 milyar TL…
Hemen hemen o bütçeye denk…
Daha geçen gün kendisi, eşi, çocukları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi, 17 ilçe belediyesi başkanının aileleriyle birlikte ünlü moda müzesi Palais Galliera'daki Paris sefasını gördünüz. Oraya harcanan parayı da…
İstanbul'un önceliği kentsel dönüşüme İBB bütçesinden aktarılan para ne kadar desek…
'Kem, küm' yaparlar.
Anlayacağınız, sorun ne kamu bankalarında ne merkezi yönetimin verdiği bütçede…
İstanbullu'nun kaderi PR, reklam, gezi bütçesine feda ediliyor.
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