Türkiye CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullunun parasını Paris’te harcamasını konuşuyor! Hizmete gelince para yok reklam ve PR’a var

CHP'DE VASIFSIZ KARİYER DANIŞMANI Türkyılmaz, İstanbul Arel Üniversitesi Moda Tekstil ve Tasarımı öğrencisi olduğu 21 Eylül 2017'de Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. CHP'de siyasete başladı. CHP Gençlik Kolları'nda görev aldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile olan tanışıklığı sayesinde Ekrem İmamoğlu ve ailesiyle yakın ilişki içinde oldu. 2019 yılında CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı oldu ancak seçilemedi. Herhangi bir iş tecrübesi olmamasına rağmen ve istenen kriterleri sağlamamasına rağmen İmamoğlu tarafından 2020 yılında İBB iştiraki İSPER'de kariyer danışmanı oldu ve kendisine oda tahsis edildi.

Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 14 Şubat 2023'te "İBB, zor anında tüm vatandaşların yanında. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için şartsız bağışlarınızı aşağıdaki hesaplara güvenle yapabilirsiniz" paylaşımını yaptığı ve "Açıklama kısmına şartsız bağış yazılmalı" ifadeleriyle bağış toplamıştı.

İSTANBULLUNUN KADERİ PR, REKLAM VE GEZİ BÜTÇESİNE ÇARÇUR EDİLİYOR

Paris gezisini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör de İstanbul depremi yaklaşırken bütçenin çarçur edildiğini yazdı.

Güngör, Ekrem İmamoğlu'nun bütçe ve kamu bankalarından kredi alamadığı iddiasının tamamen yalan olduğunu söyleyerek, beklenen İstanbul depremi için herhangi bir adım atılmamasına tepki göstererek, "İstanbullu'nun kaderi PR, reklam, gezi bütçesine feda ediliyor" dedi.

İşte Dilek Güngör'ün konuyla ilgili o yazısı:

Bu aralar Paris faturasıyla gündemi meşgul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki sözünü hatırlayanınız var mı?

Yıl 2019'du. 5 yılda İstanbul'da 100 bin konutun dönüşümü için söz vermişti. 'İstanbul Yenileniyor' diye bir kampanya başlatmıştı. Dar gelirli vatandaşların inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını, emeklilerin ise yüzde 65'ini karşılayacaklarını söylemişlerdi. Kentsel dönüşüm sisteminden faydalanan herkese sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteği sunacaklarını vaat etmişlerdi. Pakette kira yardımı da vardı.

Peki söz tutuldu mu?

Hatırlayın…

Mart seçimlerinden önce İmamoğlu'nun bürokratı KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt bu vaadin tutmadığını itiraf etti. 2019-2024 arasında üretilen konut sayısının 11 bin olduğunu söyledi.

Ya sonra…