SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin'de! | Netanyahu ve ABD'ye sert sözler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'den dünyaya seslenişinden hemen önce önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, dünya barışının anahtarının Filistin'de olduğunu ifade ederek Netanyahu'nun oyununu "Ne zaman görüşmeler başlasa ya suikast yapıyor ya da saldırı" ifadeleriyle deşifre etti. Öte yandan ABD'ye de tepki gösteren Çelik, "Bir yandan barış diyorlar bir yandan silah veriyorlar" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 12:03 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 12:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin’de! | Netanyahu ve ABD’ye sert sözler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Mahmud Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edip İsrail'in Gazze'deki soykırımını Genel Kurul kürsüsünden anlatacak.

AK Parti Sözcüsü Çelik de Abbas'ın ziyaret sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Netanyahu'nun kongrede konuşacağı haberi geldiğinde sayın Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi girişiminde bulunuldu. O şekilde bir planlama söz konusuydu. Daha sonra Haniye'nin rahmete kavuşması, şehit olması arzulanan tarihte sayın Abbas'ın mazereti sebebiyle bu gerçekleşemedi.

Daha ABD kongresinde Netanyahu'nun konuşmasıyla ilgili ilk haberler çıktığında, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk yaklaşımı Sayın Abbas'ın Meclis'te konuşması ve Haniye'nin Meclis'te bulunmasıydı. Bu çerçevede Filistin'e desteğini bir kez daha gösterecekti. Bu gecikmeden sonra Sayın Abbas'ın programına uygun bir şekilde Türkiye'ye ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanımız ile görüştüler.

Böylece bir kere daha milletimiz filistin davasına desteğini ifade etmiş olacak.

Bölge barışı tehdit altında. Daha olaylar başlar başlamaz 7 Ekim'de Netanyahu "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" demişti. Başka bir takım argümanlar da söyledi. Bugün görülüyor ki, sadece soykırımcı bir politika izlemiyor. Bütün bir bölge barışını, ülkelerin istikrarını tehdit eden bir yaklaşım sergiliyor. Dünya barışının anahtarı Orta Doğu'daki barıştır. Orta Doğu'daki barışın anahtarı da Gazze'deki barıştır.

Netanyahu barış iradesini yok ediyor. Görüşmeler gündeme gelince ya suikast ya saldırı oluyor. Doğrudan uluslararası kurumları hedef alan saldırganlığı devam ediyor.

Dünya barışının anahtarı Filistin'de!

"CUMHURBAŞKANIMIZ KENDİSİNE TEZLERİNİ YENİDEN AKTARDI"

Guterres bütün bu tablonun ardından bir açıklaması oldu, bir reform yapılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız yıllar önce BMGK'da "Dünya 5'ten büyüktür" ilkesini ortaya koyduğunda bazı ülkeler bunu çok ileri bir söylem olarak gördüklerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanımız kendisine tezlerini yeniden aktardı. Bugün gelinen noktada bu tezin giderek uluslararası kabule dönüşen bir tez olduğu ortaya çıkmıştır.

Guterres'in açık beyanı da bu tezi doğrular niteliktedir.

İsrail Maliye bakanı Gazze'deki insanların açlıkla karşı karşıya bırakılmasının normal olduğunu söyledi. Batı Gazze'ye sessiz kalıyor.

Burada ABD'nin barış konusunda çağrılar yaparken şöyle bir yaklaşımı söz konusu oluyor. Netanyahu hükümetinin başka bir ülkede suikast yapınca sessiz kalıyor, İran tepki göstermek isteyince uyarıyorlar. Esas olarak Netanyahu hükümetine bir şeyler söylemeleri gerekiyor.

Abbas TBMM'de zulmü haykıracak
Erdoğan-Abbas görüşmesi dünya basınında

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’dan 15 Ağustos’un 40. yıl dönümünde İsrail’in arka tekeriyiz itirafı! Elebaşı Murat Karayılan: Orta Doğu’da savaşı gürleştireceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin’de! | Netanyahu ve ABD’ye sert sözler
Türk Telekom
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM’den dünyaya seslenecek! İsrail’in zulmünü haykıracak! Türkiye’den üst düzey güvenlik önlemi
Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor
CHP’de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın ’şartsız bağış’ diyen Murat Ongun’u yalanladı: Şartlı bağış | Halis Kahriman’a davet diyet mi?
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek | MSB gündemi açıkladı: Terörle mücadele ve hudut güvenliği masada
CHP’li İBB’nin metrobüs yolunda yaptığı Beyaz Yol çalışması trafiği kilitledi! 45 gün daha böyle devam edecek
Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas katılacak mı?
Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek
Eskişehir saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı! Avrupa panikte! O kullanıcı aranıyor! Uzmanlardan teşhis: Mizantropi olabilir
SON DAKİKA