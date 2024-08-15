6 aylık veri açıklandı! İlk sırada Ruslar var: İstanbul 8,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı

Turist sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 8 milyon 562 bin 167 olarak hesaplandı. Yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 658 bin 629 artış gösterdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2023'ün ilk 6 ayında 7 milyon 903 bin 538 yabancı turist geldi.

Geçen yıl haziranda 1 milyon 627 bin 57 yabancı turistin ziyaret ettiği kente bu yılın aynı ayında 1 milyon 638 bin 399 yabancı turist geldi. Böylece haziranda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 1 arttı.

KENTE GELENLER EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANINI KULLANDI

Haziranda kente gelen turistlerin 1 milyon 582 bin 662'si hava, 55 bin 737'si deniz yolunu kullandı.