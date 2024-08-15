"2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, tecrübemizi takdir edecek ve emaneti yine AK Partili kadrolara, bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var. daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yılar iktidarda olacağız. Millete memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti milletin partisidir. Milet sevdalılarına AK Parti çatısında yerimiz var. AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'e AK Parti rozetini taktı.

YENİDEN ŞAHLANIŞ DÖNEMLERİNİN YAŞANACAĞINA İNANIYORUM

İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı. Programın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İzsiz, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum. İYİ Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı, kıymetlidir ve de değerlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. Bu itibarla AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun, yeniden icraatların, yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zaman içerisinde hem şahsıma hem de içinde bulunduğum sürece dair birçok açıklamam olacak. Bu itibarla şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İşte AK Parti'ye katılan isimlerin listesi: