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AK Parti'ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler

Son dakika haberi! AK Parti bugün 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törende partiye yeni katılımlar gerçekleşti. Buna göre 2 milletvekili 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Partiye katılan isimlerin rozetlerini Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. İşte isim isim son liste.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 12:49 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 16:04
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler

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AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan partiye yeni katılanlara AK Parti rozeti taktı

HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI VE VEKİLLER AK PARTİ'YE GEÇTİ?
Ankara'da düzenlenen kutlama töreninde 2 milletvekili 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR
Hizmet edene kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işlere girenler altından kalkamayacakları vicdani yükle ezilir."

Başkan Erdoğan, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'e AK Parti rozetini taktı.Başkan Erdoğan, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'e AK Parti rozetini taktı.

"Umutları ziyan edenlere hoş görü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak. Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek."

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (solda) ile Ahmet Ersagun Yücel'e (sağda) AK Parti rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafını çektirdi. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (solda) ile Ahmet Ersagun Yücel'e (sağda) AK Parti rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafını çektirdi.

"2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, tecrübemizi takdir edecek ve emaneti yine AK Partili kadrolara, bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var. daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yılar iktidarda olacağız. Millete memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti milletin partisidir. Milet sevdalılarına AK Parti çatısında yerimiz var. AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır." dedi.

ROZETLERİNİ TAKTI HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanına rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

HANGİ PARTİ'DEN KAÇ İSİM KATILDI?
İyi Parti'den 2 milletvekili 1 belediye başkanı, Yeniden Refah Partisi'nden 7 belediye başkanı ve 5 bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Başkan Erdoğan, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'e AK Parti rozetini taktı.Başkan Erdoğan, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'e AK Parti rozetini taktı.

YENİDEN ŞAHLANIŞ DÖNEMLERİNİN YAŞANACAĞINA İNANIYORUM
İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı. Programın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İzsiz, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum. İYİ Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı, kıymetlidir ve de değerlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. Bu itibarla AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun, yeniden icraatların, yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zaman içerisinde hem şahsıma hem de içinde bulunduğum sürece dair birçok açıklamam olacak. Bu itibarla şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İşte AK Parti'ye katılan isimlerin listesi:

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz


Seyithan İzsiz (İstanbul) - İYİ Parti

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel


Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul) - İYİ Parti

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal

13 BELEDİYE BAŞKANI
Mahmut Dal (Adana, Saimbeyli) - Bağımsız

Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen


Cömert Özen (Adana, Feke) - YRP
Ali Açmaz (Elazığ, Arıcak Bükardı) - Bağımsız

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar


Emrullah Akpunar (Erzurum, Aziziye) - YRP

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir


Hayrettin Özdemir (Erzurum, Horasan) - İYİ Parti

Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu


Nevzat Karasu (Erzurum, Köprüköy) - YRP

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Ali Öztoklu (Konya, Doğanhisar) - Bağımsız
Fehim Kaya (Muş, Bulanık Yoncalı) - YRP
Ömer Faruk Yenilmez (Muş, Merkez Yeşilova) - YRP

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut KarayiğitOrdu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit


Mesut Karayiğit (Ordu, Çaybaşı) - YRP

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin ŞencanSamsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan


Refahittin Şencan (Samsun, Ayvacık) - YRP

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit


Mehmet Begit (Şanlıurfa, Birecik) - Bağımsız

Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer ArpacıUşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı


Zafer Arpacı (Uşak, Banaz) - Bağımsız

Gözler AK Partinin 23üncü kuruluş yıl dönümünde: Partiye yeni katılımlar olacakGözler AK Partinin 23üncü kuruluş yıl dönümünde: Partiye yeni katılımlar olacak


EFKAN ALA AÇIKLAMIŞTI: YENİ KATILIMLAR OLACAK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağına dikkat çekerek, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.

AK PARTİ'NİN 23'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli icraata da imza attı.

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