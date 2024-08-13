SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İşte İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesi! Naci Görür "Dinamitle anca kırılır" diyerek açıkladı | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Olası İstanbul depremi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’un en sağlam ilçesini açıkladı. Görür, ilçeyi açıklarken “Dinamitle anca kırılır” ifadelerini kullandı. Peki İstanbul’da depreme en sağlam ilçe hangisi? İstanbul’da olası depremde en çok hangi ilçe zarar görecek? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 13:02 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 13:17
İşte İstanbul’un depreme en dayanıklı ilçesi! Naci Görür Dinamitle anca kırılır diyerek açıkladı | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğiyle, "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" başlıklı bir konferans düzenlendi. Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen jeolog ve deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün deprem riski ve beklenen İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DİNAMİTLE KIRILIR
Konferansta, İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendiren Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının İstanbul'da diğer ilçelere göre daha güvenli olduğunu vurgulayarak, bölgenin depremden etkilenme riskinin daha düşük olduğunu belirtti. Görür, "Çekmeköy'ün zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip" ifadelerini kullandı. Çekmeköy'ün zemin yapısının, depremler sırasında yapısal hasarı azaltacak nitelikte olduğunu ifade eden Görür, bu durumun ilçenin deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci Görür

DEPREM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR GÜÇLENDİRİLMELİ
Prof. Dr. Görür ayrıca, muhtemel bir İstanbul Depremi öncesinde hem belediyelerin hem de devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemine dikkat çekti. Görür, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların deprem öncesinde hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Altyapı sorunları, ulaşım zorlukları ve ekonomik sıkıntılar gibi konulara da değinen Görür, bu tür sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının şart olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Naci Görür, programda vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.



GÖLCÜK DEPREMİNİN SEMBOLÜ OLAN O FOTOĞRAF GÖSTERİLDİ
Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma (ÇEKUT) Ekibinin sahada aktif olarak görev aldığı arama-kurtarma faaliyetlerine dair fotoğraf sergisi ile çalışmalar gözler önüne serildi. Sergide, ÇEKUT'UN; İzmir Depremi, Kahramanmaraş Depremi'ndeki arama-kurtarma çalışmalarına dair fotoğraflar ve 17 Ağustos Gölcük Depremi'nde sembol haline gelen fotoğraf yer aldı.

Prof. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci Görür

Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği Deprem dirençli Çekmeköy konferansında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşadığımız doğru ama asrın felaketi olduğuna ben katılmıyorum. Bundan daha büyük depremler oldu. 9 şiddetinde hatta 9 şiddetinin üzerinde depremler oldu. Bizim depreminiz 7.8 seviyesinde oldu. Dolayısıyla büyük bir deprem geçirdik. Bu depreme karşı hazırlıksız olduğumuz için çok insan kaybımız oldu, büyük bir yıkım yaşadık" dedi.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

MARMARA FAYI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi İstanbul deprem bekliyor bunu biz 1999 depreminden sonra hemen ilan ettik. Aradan 25 sene geçti, siz bana bir bilim adamı olarak sorsanız İstanbul depreme hazır mı? Cevap hayır ama İstanbul'da bir çalışma yapılmadı mı? Çok şey yapıldı ama yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında yetersiz dolayısıyla İstanbul bu depreme hazır değil. İstanbul'da bu deprem Marmara denizinin içerisinde olacak bu deprem muhakkak olacak sebebi şu 1912 yılında Marmara'nın batısında Tekirdağ Şarköy'de deprem oldu. 1999 yılında da Kocaeli Değirmendere depremi var. İkisinin arası 160 KM de 1766 yılında beri deprem yok. Denizin içerisindeki fay biz ona kabaca Marmara Fayı desek Marmara Fayı normal deprem üretme periyodu tekerrürü 250 sene, 1766'nın üzerine 250 sene koyduğumuzda 2016 yapar. Fayın deprem üretme, tekerrür etme zamanı da dolmuş. Bir de burası sismik boşluk batısında 1912 de deprem olmuş. Doğusunda deprem olmuş Kocaeli depremi 1999 yılında ikisinin arası boşluk. Muhakkak kırılması gerekir, Bu durumda İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul'u depreme hazırlamak kavgayla gürültüyle olmaz. Vatandaşın can güvenliği, çoluğu, çocuğu buna hiçbir zaman da cevaz vermez. Büyük zayiat vermememiz için hükümetiyle, muhalefetiyle, halkıyla kol kola gitmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak İstanbul'u depreme hazırlarız. Bunu yapmazsak da emin olun işi beceremeyiz" diye konuştu.

DEPREMDEN İSTANBUL'DA EN ÇOK ETKİLENECEK İLÇELER

Görür, depremden en çok etkilenecek ilçeleri de şöyle sıraladı:

"Deprem İstanbul'un tüm ilçeleri için yüksek risk oluşturmakla birlikte özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecektir. Bu durumun ana sebepleri olarak; belirtilen ilçelerin faya yakınlığı, yapı stogu taşıyıcı sistem özelliklerinin yetersizliği, zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler sayılabilir KAF tarihte ve günümüzde birçok yıkıcı deprem üretmiştir. Marmara Denizi bölgesinin son 2000 yıllık uzun dönem sismisitesinin yeniden değerlendirilmesi sonucu büyüklükleri 6,8 ile 7,4 arasında değişen 15 büyük deprem tespit edilmiştir."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?
AK Parti’ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı!
ABD’li Albay Douglas McGregor’dan alçaklık itirafı: Türkiye’ye saldırması için Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz!
Siyonist ’META’sı Instagram! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın paylaşımlarına yine sansür | İsrail’den Zuckerberg’e teşekkür
Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası
Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim’in YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu
ÖSYM e-Devlet YKS tercih sonuçları sorgulama! osym.gov.tr sonuç ekranı! ÖSYM giriş üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
AK Parti 23 yaşında! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...
Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi
Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!
EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINA 3 FARKLI TAHMİN! Merkez’in tahminleri hesapları değiştirdi! Memur ve emeklinin zamlı Ocak maaşı ne kadar olacak?
ABD’den Türkiye’ye arabuluculuk talebi! Büyükelçi Jeff Flake Orta Doğu’da topyekün savaşın engellenmesi için Ankara’yı işaret etti
AK Parti 23 yaşında! Yeni yaş sloganı belli! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin dünden bugüne kronolojisi
Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Heyetler masada
SON DAKİKA