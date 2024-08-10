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Gözler AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünde: Partiye yeni katılımlar olacak

AK Parti 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerine hazırlanıyor. Ankara'da geniş katılımlı sade bir program hazırlanırke partiye yeni isimlerin katılacağı gündeme geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala partiye katılımların olacağını doğrularken, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." dedi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 12:23 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 12:46
Gözler AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümünde: Partiye yeni katılımlar olacak

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AK Parti 14 Ağustos'ta 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadeleri hafızalardaki yerini korurken AK Parti üst üste girdiği seçimlerden oylarını artırarak tek başına iktidar olarak çıktı.

AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecekAK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek

23'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin 23'üncü kuruluş yılının, 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacağını belirterek, "Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız." dedi.

Ala, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti'nin Türk siyasi tarihindeki önemine dikkati çeken Ala, partinin bu misyonu ve vizyonunu paylaşacak bir program hazırladıklarını söyledi.

Bu kapsamda partinin kurucuları ile o günden bugüne görev yapmış olan bütün AK Parti emektarlarıyla birlikte geçen süreci ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu değerlendireceklerini belirten Ala, "Yaptıklarımızı yad edeceğiz, yapacaklarımızı gözden geçireceğiz. AK Parti olarak Türkiye'yi hedeflerine doğru daha iyi şekilde nasıl taşırız ve hedefleriyle buluştururuz? Bir araya gelip, Türkiye için AK Parti'nin ne anlam ifade ettiğini ve bundan sonrası için de neler yapabileceğimizi gözden geçireceğimiz bir kutlama günü olacaktır." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan AlaAK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini bildiren Ala, "Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler." diye konuştu.

"ADI AK PARTİ"
Efkan Ala, etkinliğin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın konuşması olacak. Ondan önce bir gösteri. AK Parti'nin serencamını anlatan, milletimizle bütünleşmesini anlatan bir gösteri olacak. AK Parti birçok şeyin başlangıcı oldu, yeniliği getirdi Türkiye'ye. Birçok şeyin adı AK Parti ile anılır oldu. Sloganımız da bunu çağrıştıracak bir slogan olacaktır. 'Adı AK Parti.' Vizyonumuz paylaşılacak. AK Parti'nin Türk siyasi hayatındaki dominant rolünün, aslında başarıdan başarıya koşması ve kendisiyle yarışıyor olmasının hem bizim siyasetimize hem de bizi izleyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin siyasetine çok önemli katkılar sunduğu kanaatindeyiz. Bu şuur ve sorumluluğun bilinci içerisinde o programları yapıyoruz."

YENİ KATILIMLAR OLACAK
Ala, konuşmasının sonunda 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." dedi.

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