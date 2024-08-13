AK Parti 23 yaşında! Yeni yaş sloganı belli! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin dünden bugüne kronolojisi

AK Parti'nin 23'üncü yıldönümü kutlamaları için 14 Ağustos'ta Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak.
Şatafattan uzak durulacak, etkinlikler için parti yönetimi Başkentteki merkez kutlama törenine, parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetimi katılacak. Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak.
Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre, İşte yıl yıl ilklerin partisi olan AK Parti'nin Türk siyasetine damgasını vurduğu seçim ve olaylar şu şekilde:
"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Partinin adı ve ambleminin şekillenmesi için seçici kurul oluşturuldu. Kurul tarafından AK parti ismi ve 7 bölgeye ışık saçan ampul amblemi üzerinde hemfikir olundu. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. Vatandaş partinin kuruluşunu istedi AK kadrolar tabelayı astı. Halkın iradesi, dönemin idaresine galip geldi. Tayyip Erdoğan, kuruluş konuşmasında partinin temel ilkelerin anlatarak, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve AK Parti'nin siyaset yolculuğu başladı. Parti, "Aydınlığa açık karanlığa kapalı" sloganını şiar edindi. 16 Ağustos 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.
ENGELLEMELERE RAĞMEN SEÇİLDİ
Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkûm edildiği ve siyasi yasaklı olduğu için başbakan olamadı. Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin istifasının ardından Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.