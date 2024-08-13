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AK Parti 23 yaşında! Yeni yaş sloganı belli! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin dünden bugüne kronolojisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ağustos 2001’de kurduğu AK Parti, 23 yaşına giriyor. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak. Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:06 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:28
AK Parti 23 yaşında! Yeni yaş sloganı belli! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin dünden bugüne kronolojisi

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AK Parti'nin 23'üncü yıldönümü kutlamaları için 14 Ağustos'ta Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak.

Şatafattan uzak durulacak, etkinlikler için parti yönetimi Başkentteki merkez kutlama törenine, parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetimi katılacak. Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak.

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre, İşte yıl yıl ilklerin partisi olan AK Parti'nin Türk siyasetine damgasını vurduğu seçim ve olaylar şu şekilde:

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Partinin adı ve ambleminin şekillenmesi için seçici kurul oluşturuldu. Kurul tarafından AK parti ismi ve 7 bölgeye ışık saçan ampul amblemi üzerinde hemfikir olundu. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. Vatandaş partinin kuruluşunu istedi AK kadrolar tabelayı astı. Halkın iradesi, dönemin idaresine galip geldi. Tayyip Erdoğan, kuruluş konuşmasında partinin temel ilkelerin anlatarak, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve AK Parti'nin siyaset yolculuğu başladı. Parti, "Aydınlığa açık karanlığa kapalı" sloganını şiar edindi. 16 Ağustos 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.

ENGELLEMELERE RAĞMEN SEÇİLDİ

Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkûm edildiği ve siyasi yasaklı olduğu için başbakan olamadı. Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin istifasının ardından Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

YERELDE DE İKTİDAR OLDU

AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi. AK Parti aldığı yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve bin 950 belediyeyi kazandı. 2007'deki genel seçimlerde ise yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı.

KAPATMA DAVASI AÇILDI

Abdullah Gül ve Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ve partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesine sunuldu. Yüksek Mahkemenin iddianameyi 31 Mart 2008'de kabul etmesiyle AK Parti için yeni bir süreç başladı. Siyasi tarihe 'Google iddianamesi' olarak geçen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı.

HALK OYLAMASINDA GALİP GELDİ

AK Parti'nin sınavlarından biri de 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin 2010'daki halk oylamasıydı. Bu halk oylamasında da yüzde 57,88 oranında "evet" oyu çıktı. AK Parti, 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,53 oy oranını yakalarken, 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 45,60 oy oranına ulaşarak 818 belediye başkanlığını kazandı.

HALKIN SEÇTİĞİ İLK CUMHURBAŞKANI

10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'lik oy oranıyla doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. İlk sınavını 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde veren AK Parti, 1 Kasım'da tek başına iktidarı elde etti. 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile partinin kurucularından Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

AK Parti, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla Türkiye için önemli bir adım attı. Türkiye için yeni bir dönemin kapılarının aralandığı 16 Nisan'daki halk oylamasının temelleri, Binali Yıldırım dahil, 316 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifinin 10 Aralık 2016'da TBMM Başkanlığına sunulmasıyla atıldı. 10 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylayarak, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi. Halk oylaması, yüzde 51,41 oranında "evet" ve yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu ile sonuçlandı. Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Vatandaşların oyuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verildi. Erdoğan, 2014 cumhurbaşkanı seçiminin ardından ayrıldığı AK Parti'ye 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve üye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü kongre kararı sonrasında 21 Mayıs 2017'de yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1414 geçerli oyun tamamını alarak 998 gün sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

SİSTEMİN İLK BAŞKANI

Seçmen, ilk kez 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanı ve hem de milletvekili seçimi için ilk kez aynı gün sandık başına gitti. Seçimlerde yüzde 52,38 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekili seçiminde ise AK Parti yüzde 42,28 oy alarak 13. seçimini de birinci sırada tamamlamayı başardı. Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz'da yemin ederek görevine başladı.

İLK KEZ İKİNCİ TUR SEÇİMİ YAPILDI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim gerçekleştirildi. AK Parti, milletvekilliğinde açık ara kazanma gelenini sürdürdü. Erdoğan yüzde 49,52 oy aldı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yüzde 50+1 kuralı nedeniyle İlk kez Türkiye ikinci tur seçimlerine kaldı. Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 49,47'lik oy aldı. AK Parti,28 Mayıs seçimlerinde seçim zaferlerine bir yenisini ekledi. İkinci tur seçiminde Erdoğan yüzde 52,18 oy ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci cumhurbaşkanı oldu.

7 Ekim 2023'te AK Parti 7 Ekim'de 4'ncü olağanüstü kurultayını gerçekleştirdi. Erdoğan, yapılan seçimde AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Öte yandan kuruluşundan itibaren ilk kez ikinci parti konumuna gelindiği için 31 Mart seçimlerinin ardından partide beklenen değişimin olağan kongre ile gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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