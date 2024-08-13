Siyonist ’META’sı Instagram! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın paylaşımlarına yine sansür | İsrail’den Zuckerberg’e teşekkür

8 günlük erişim kısıtlaması sonrası Türkiye'nin şartlarını kabul eden META, yeni bir skandala daha imza attı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın resmi sosyal medya hesabında yer alan 2 ayrı mesaj dün Instagram
tarafından yayından kaldırıldı.
SİYONİZMİN TAŞERONU META
Erbaş'ın 14 Mayıs 2024'teki "Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde"
duyurduğu Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinin Instagram tarafından "Tehlikeli" olarak tanımlanması META'nın siyonizmin taşeronu olduğunu bir kez daha tescilledi.
Instagram'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımlarına skandal sansür
KALDIRILAN PAYLAŞIMLARDA ORTAK NOKTA 'SİYONİST' KELİMESİ
Kaldırılan her iki paylaşımda ortak nokta ise 'Siyonist' kelimesi. "Siyonist"
demeyi yasaklayan Instagram
, Gazze'de aylardır soykırım yapan ve 40 bini aşkın Filistinliyi şehit eden İsrail
'i koşulsuz destekliyor.
INSTAGRAM'IN SANSÜRÜ SOYKIRIMI GİZLEMEYE YETMEYECEK
Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı
Basın Müşaviri Burak Orhan, "Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir"
ifadelerini kullandı.
Gazze'deki soykırıma 3 maymunu oynayan Instagram, İsrail'e koşulsuz destek sunuyor
VERDİĞİ SÖZÜ ÇİĞNEDİ
Instagram
yaptığı bu kısıtlamayla taahhüt ettiği "Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır"
maddesini de çiğnemiş oldu.
İSRAİL'E SOSYAL KALKAN
Gazze'de soykırım karşısında 3 maymunu oynayıp soykırımcı İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturan META, son dönemde küresel vicdanı hiçe sayan 'dayatmacı' ve 'baskılayıcı' tutumuyla ön planda.