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Siyonist 'META'sı Instagram! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımlarına yine sansür | İsrail'den Zuckerberg'e teşekkür

Instagram'a katalog suçlar kapsamında getirilen erişim yasağının kaldırılması sonrası yeni bir skandal patlak verdi. Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçmiş tarihli 2 paylaşımını 'Siyonist' kelimesi yer aldığı için hiçbir uyarı yapmaksızın yayından kaldırdı. Böylelikle taahhüt edilen "Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır" maddesi de çiğnenmiş oldu. Öte yandan Gazze'de soykırım karşısında 3 maymunu oynayıp soykırımcı İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturan META, küresel vicdanı hiçe sayan 'dayatmacı' ve 'baskılayıcı' tutumuyla ön planda.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 12:46 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 12:59
Siyonist ’META’sı Instagram! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın paylaşımlarına yine sansür | İsrail’den Zuckerberg’e teşekkür

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8 günlük erişim kısıtlaması sonrası Türkiye'nin şartlarını kabul eden META, yeni bir skandala daha imza attı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın resmi sosyal medya hesabında yer alan 2 ayrı mesaj dün Instagram tarafından yayından kaldırıldı.

SİYONİZMİN TAŞERONU META

Erbaş'ın 14 Mayıs 2024'teki "Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde" duyurduğu Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinin Instagram tarafından "Tehlikeli" olarak tanımlanması META'nın siyonizmin taşeronu olduğunu bir kez daha tescilledi.
Instagram'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımlarına skandal sansürInstagram'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımlarına skandal sansür

KALDIRILAN PAYLAŞIMLARDA ORTAK NOKTA 'SİYONİST' KELİMESİ

Kaldırılan her iki paylaşımda ortak nokta ise 'Siyonist' kelimesi. "Siyonist" demeyi yasaklayan Instagram, Gazze'de aylardır soykırım yapan ve 40 bini aşkın Filistinliyi şehit eden İsrail'i koşulsuz destekliyor.

INSTAGRAM'IN SANSÜRÜ SOYKIRIMI GİZLEMEYE YETMEYECEK

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir" ifadelerini kullandı.
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VERDİĞİ SÖZÜ ÇİĞNEDİ

Instagram yaptığı bu kısıtlamayla taahhüt ettiği "Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır" maddesini de çiğnemiş oldu.


İSRAİL'E SOSYAL KALKAN

Gazze'de soykırım karşısında 3 maymunu oynayıp soykırımcı İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturan META, son dönemde küresel vicdanı hiçe sayan 'dayatmacı' ve 'baskılayıcı' tutumuyla ön planda.

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İSRAİL ORDUSUNDAN ZUCKERBERG'E TEŞEKKÜR

Bilindiği üzere META Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, İsrail destekçisi. Gazze'yi kana bulayan işgalci İsrail ordusu Zuckerberg'e kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etmişti.

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BAŞKAN ERDOĞAN: DİJİTAL FAŞİZM

İsrail vahşetini gizlemek, Filistin'in sesini kısmak için her yola tevessül eden sosyal medya şirketlerine tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, adeta militanlaştılar. İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür bile uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

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