Siyonist ’META’sı Instagram! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın paylaşımlarına yine sansür | İsrail’den Zuckerberg’e teşekkür

Başkan Erdoğan'dan Instagram'a sert tepki: Dijital faşizm



BAŞKAN ERDOĞAN: DİJİTAL FAŞİZM



İsrail vahşetini gizlemek, Filistin'in sesini kısmak için her yola tevessül eden sosyal medya şirketlerine tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, adeta militanlaştılar. İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür bile uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

