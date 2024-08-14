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59 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 520 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 59 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya ayrıca söz konusu operasyonlarda 520 zehir tacirinin de yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 08:37 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 08:58
59 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 520 zehir taciri yakalandı

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"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli gözaltına alındı, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

59 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 ilde, "zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu madde imalatçılarına" yönelik "Narkoçelik-32" operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, il emniyet müdürlüklerince 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

520 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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