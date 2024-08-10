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Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris'e gelince para çok...

Her fırsatta ‘israftan’ dem vurup rant elde etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Paris'te şatafatın ve israfın dibine vurdu. CHP'li belediyelerin müsrifliğine, Çukurova Havalimanı'nın açılışında çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken halkın parasını har vurup harman savuran müsriflerdir.SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Paris'te keyif çatlamaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de milletime bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 16:49 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 17:17
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...

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Her fırsatta 'israftan' dem vurup rant elde etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Paris'te şatafatın ve israfın dibine vurdu.

İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından, önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralandı.

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SPONSOR MUAMMASI BİTMEDİ

Sponsorların kimler olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 Şubat 2023'te gerçekleşen asrın felaketi sonrası 14 Şubat 2023'te "İBB, zor anında tüm vatandaşların yanında. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için şartsız bağışlarınızı aşağıdaki hesaplara güvenle yapabilirsiniz" paylaşımını yaptığı ve "Açıklama kısmına şartsız bağış yazılmalı" ifadeleriyle bağış topladığı görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Deprem mağduru vatandaşlar için yapılan "şartsız bağışlar" CHP'nin Paris eğlencesinde mi harcandı?" sorusunu akıllara getirdi.

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BAŞKANLAR SEFACA CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ EMEKÇİLER CEFADA

CHP'li isimlere tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye, Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye başkanları, ailelerinin de katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sefa sürmeye devam etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, Çukurova Havalimanı açılışında CHP'li belediyelerin Paris'teki müsrifliğine çok sert tepki gösterdi.



"HİZMET GELİNCE PARA YOK PARİS'E GELİNCE PARA ÇOK"

"Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken halkın parasını har vurup harman savuran müsriflerdir" diyen Başkan Erdoğan, "SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Paris'te keyif çatlamaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de milletime bırakıyorum. Ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız kapalıdır. Daha büyük havalimanımızın olması deprem yardımlarında elimizi kolaylaştırmaz mı? 6 Şubat gibi bir afet yaşandığında ilave bir havalimanımız oldu. Çukurova'nın devreye girmesiyle afetle mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi" ifadelerini kullandı.

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