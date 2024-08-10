"İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP 'nin 'after party'sine dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşın tepkisini çekerken İBB Sözcüsü Murat Ongun masrafların sponsorlar tarafından "şartsız bağış" ile karşılandığını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partili isimler Paris'te şatafatın sınırlarını zorladı. "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından, önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralandı.

SPONSOR MUAMMASI BİTMEDİ

Sponsorların kimler olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 Şubat 2023'te gerçekleşen asrın felaketi sonrası 14 Şubat 2023'te "İBB, zor anında tüm vatandaşların yanında. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için şartsız bağışlarınızı aşağıdaki hesaplara güvenle yapabilirsiniz" paylaşımını yaptığı ve "Açıklama kısmına şartsız bağış yazılmalı" ifadeleriyle bağış topladığı görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Deprem mağduru vatandaşlar için yapılan "şartsız bağışlar" CHP'nin Paris eğlencesinde mi harcandı?" sorusunu akıllara getirdi.



Olimpiyat bahanesiyle CHP'li isimlerin içkili partisi yandaşlarını bile çileden çıkardı.



Enver Aysever



"O SPONSORLAR KİM AÇIKLA"



CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, "Ekrem'in bülbülü Murat Ongun açıklama yaptı. Ulan! Ayıp be. Haftalıkmış 250 bin euro. İnsanın zerre ahlakı olur. Haftalık 250 bin euro, kaç hafta tutuyorlar? 2 hafta olsa 500 bin euro. Allah Allah! Doğrusu bu. Kamuoyunu yanıltanın ben gelmişini, geçmişini, sülalesini seveyim. Bana söylesenize herhangi bir şirket, herhangi bir firma, herhangi bir sponsor, kaz gelecek yerden tavuğu esirger mi? Şimdi kim lan bu sponsorlar? Açıkla. Kim kardeşim ayıp bir şey yapmıyorsanız. Üstelik 2036 olimpiyatlarına kim öle kim kala" dedi.



Gürsel Tekin

"GELENEKLERE UYGUN DEĞİL"

ESKİ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜRSEL TEKİN: 2019 yılında benzer olayları eleştirdiğim için 7 yıl CHP içinde mülteci kaldım. Kimse bunun harcamalarıyla meşgul değil. Ama görüntüler o kadar rahatsız edici ki. Siyasetçilerin oradaki görüntüleri rahatsız edici. CHP, Atatürk demektir, İnönü demektir, Ecevit demektir, Baykal demektir. Hiçbirinin böyle bir görüntüsü yok. CHP geleneklerinden koptu, bunlar geleneklere uygun değil.



Aslı Baykal

İMAMOĞLU PARİS'TE EV Mİ KİRALADI?

ESKİ CHP GENEL BAŞKANI DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL: İmamoğlu acaba Paris'te ev mi kiraladı, başladığından beri sürekli Paris Olimpiyatları'nda görülüyor. CHP cumhurbaşkanı adayları düşünüp taşınmışlar, en ufak katkıları olmayan bu durumdan yararlanabilmenin yolunu işi gücü bırakıp topluca Paris'e gidip orada fotoğraf vermek olarak bulmuşlar. Zaten İmamoğlu İstanbul'da durmayı pek sevmiyor.





BAŞKANLAR SEFADA CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ EMEKÇİLER CEFADA

CHP'li isimlere tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye, Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye başkanları, ailelerinin de katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sefa sürmeye devam etti.

CHP'li başkanlar Paris'te sefa sürdü!

CHP'li başkanların Paris keyfi ikinci gününde rakı ve şarap eşliğinde devam etti.

Belediye çalışanları ise yine eylemdeydi.

CHP'li başkanlar cefada emekçiler sefada!