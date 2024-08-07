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İsrail'in taşeronu PKK! Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye'ye gelecek

PKK, İsrail'in taşeronu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyunup İsrail ağzıyla Türkiye'yi tehdit etmeye kalkışan teröristbaşı Duran Kalkan "Sıra Kıbrıs'a (KKTC) ve size gelecek" diyecek kadar ileri gitti. İsrail ise açık açık PKK'nın 'Teröristan' planını destekliyor. 'Netanyahu'ların baba - oğul "Kürdistan kurulsun" demelerinin altında bu gerçeklik yatıyor. Öte yandan Ankara - Şam hattındaki normalleşme görüşmeleri sürerken Suriye ve Rusya, Türkiye'nin çizgisine geldi. Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesi istenmiyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 12:56 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 13:25
İsrail’in taşeronu PKK! Arz-ı Mev’ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye’ye gelecek

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Terör örgütü PKK, soykırımcı İsrail'in taşeronluğuna soyunup Arz-ı Mev'ud (vadedilmiş topraklar) hezeyanının sözcülüğüne başladı.

PKK elebaşı Duran Kalkan İsrail'in sözcülüğüne soyundu!



PKK elebaşı Duran Kalkan, Kandil'deki ininden İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin uğradığı suikastı aklamaya yönelik sözler sarf etti.

PKK elebaşı Duran KalkanPKK elebaşı Duran Kalkan


Kalkan, "Gazze'deki savaş neydi ki, Tahran'daki olay ne oldu? Bunlar birbirinden kopuk şeyler değil. Çok farklı bir durum da değil. Gazze'de o tarzdaki bir savaşın sonucu bu olacaktı. Bundan farklısı olamazdı tabii. Gazze'de gerçekten de çıkar için, basit maddi çıkarlar için milyonlarca halk soykırıma uğratıldı. Herkesin gözü önünde. Çatışma bunun için yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı siyonist suikast sonucu şehit olmuştu.

PKK elebaşı Duran KalkanPKK elebaşı Duran Kalkan


İSRAİL AĞZIYLA KÜSTAH TEHDİT: SIRA KKTC VE TÜRKİYE'YE GELECEK

Teröristbaşı Duran Kalkan, İsrail ağzıyla Türkiye'yi "Sıra Kıbrıs'a (KKTC) ve size gelecek" sözleriyle tehdit edecek kadar ileri gitti.

Hükümeti hedef alan Kalkan, "Çatışma kendisine (Türkiye'ye) gelecek. Lübnan'da Hizbullah'la, İran'la İsrail'i savaştırmazsa Kıbrıs'ta kendisi İsrail'le savaşır hale gelecek. Sıra Kıbrıs'a ve kendisine gelecek" dedi.

Gazze kasabı NetanyahuGazze kasabı Netanyahu


ARZ-I MEV'UD HEZEYANI VE İSRAİL'İN 'TERÖRİSTAN' PLANINA VERDİĞİ DESTEK

Tam da bu noktada PKK/YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'Teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.

Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.

NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"

Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destekGazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.

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ŞAM VE RUSYA, ANKARA'NIN ÇİZGİSİNE GELDİ: ABD VE İSRAİL DESTEKLİ 'TERÖRİSTAN' TEHLİKESİ

Öte yandan Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde Şam ve Moskova, Ankara ile aynı çizgiye geldi.

Yakınlaşma müzakerelerinde yer alan bir Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde kümelenen ve 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini teyit etti. Rus kaynaklar, ABD'nin Orta Doğu'da egemen bir güç olma niyetiyle tıpkı İsrail gibi kendisine bağlı bir oluşuma (teröristan) destek vereceğini ön gördüklerini söyledi.

Bilindiği üzere Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmamakta niyetli.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi. Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor.

Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.

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