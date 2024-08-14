AK Parti 23 yaşında! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Ada Ankara ve yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
Van Akdamar Kilisesi, Trabzon Sümela Manastırı, Edirne Büyük Sinagogu gibi dini yapılar restore edildi.
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası listesine girdi.
"Teştepeler Projesi" ile başta Karahantepe olmak üzere, Göbeklitepe benzeri 12 alanda arkeolojik kazı ve araştırmalar sürdürülüyor.
2002'den bu yana 12 bin 139 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi sağlandı.
İNSAN HAKLARI VE YARGI
Türkiye'de, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana insan hakları ve yargı alanında da çeşitli yasal düzenlemelere imza atıldı.
Kamuda başörtüsü yasağı uygulaması sona erdirildi.
Yükseköğretim Kurulunun ve Milli Güvenlik Kurulunun sivilleştirildiği 2003'ten sonra Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldı.
Anayasa'da yapılan en önemli değişikliklerden biri idam cezasının kaldırılması oldu. 7 Mayıs 2004'te, 1982 Anayasası'nın 10 maddesi değiştirildi. Anayasa'nın 38. maddesinde yapılan değişiklikle "ölüm cezası" Anayasa'dan tamamen çıkarıldı, tüm suçlar için ölüm cezası kaldırıldı.
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. İstinaf kanun yolunun kurulmasıyla yerel mahkeme kararlarının yeniden gözden geçirilmesi sağlandı.
Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda ile eğitim ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesine olanak tanındı. Kürtçe yayınların önü açıldı.
SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Milletvekili seçilme yaşı önce 30'dan 25'e, ardından da 18'e indirildi.
Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı. Siyasi partilerin seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüldü.
TEKNOLOJİ
Aynı dönemde, sanayi ve teknoloji alanında da önemli atılımlar yapıldı.
25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) kuruldu. Togg'un ilk aracı 2022'de seri üretim bandından indirildi.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.
Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı.
SAVUNMA SANAYİ
Savunma sanayisindeki dışa bağımlılık oranı, yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler sayesinde yüzde 80'den yüzde 20 seviyesine indi.
Türk savunma sanayisi, milli hava araçları çalışmalarıyla "helikopter/uçak/İHA kategorisinde" HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI TİHA, HÜRJET ve KAAN'ı gökyüzüyle buluşturdu. T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri de hizmete alındı.
Envantere giren Türk İHA ve SİHA'ları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde etkin olarak kullanılmaya başlandı.
Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA III'ün test uçuşları devam ediyor. Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.
Türk SİHA'ları, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'daki 30 yıla yakın süren Ermeni işgaline son vermesinde kilit rol oynadı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.
Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine girdi.