AK Parti 23 yaşında! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...

2002'den bu yana 12 bin 139 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

"Teştepeler Projesi" ile başta Karahantepe olmak üzere, Göbeklitepe benzeri 12 alanda arkeolojik kazı ve araştırmalar sürdürülüyor.

İNSAN HAKLARI VE YARGI

Türkiye'de, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana insan hakları ve yargı alanında da çeşitli yasal düzenlemelere imza atıldı.

Kamuda başörtüsü yasağı uygulaması sona erdirildi.

Yükseköğretim Kurulunun ve Milli Güvenlik Kurulunun sivilleştirildiği 2003'ten sonra Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldı.

Anayasa'da yapılan en önemli değişikliklerden biri idam cezasının kaldırılması oldu. 7 Mayıs 2004'te, 1982 Anayasası'nın 10 maddesi değiştirildi. Anayasa'nın 38. maddesinde yapılan değişiklikle "ölüm cezası" Anayasa'dan tamamen çıkarıldı, tüm suçlar için ölüm cezası kaldırıldı.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. İstinaf kanun yolunun kurulmasıyla yerel mahkeme kararlarının yeniden gözden geçirilmesi sağlandı.

Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda ile eğitim ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesine olanak tanındı. Kürtçe yayınların önü açıldı.