Külliye’de kritik görüşme | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Erdoğan ile görüşecek! Katil İsrail’in zulmünü dünyaya haykıracak

Erdoğan ve Abbas'ın bugün yapacakları görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulunmaları öngörülüyor. 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu , TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

AÇILIŞ 15:00'DA NUMAN KURTULMUŞ'UN KONUŞMASIYLA Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan Erdoğan

İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis'te bir araya gelecek.

Genel Kurul, 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık tercüme edilecek.