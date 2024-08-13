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CHP VE DEM'in Kur'an Kursu hazımsızlığı! Binanın tahsisini iptal edip iadesini istediler | Cumhur İttifak'ından sert tepki

CHP ve DEM Parti'yi Kur'an Kursu hazımsızlığı tuttu. CHP ve DEM Parti ortaklığı, 2017'de 10 yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus İlçe Müftülüğüne tahsis edilen ve Kur'an Kursu olarak kullanılan binanın tahsisini iptal etti. Skandal olaya Cumhur İttifakı çok sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 18:12 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 18:12
CHP VE DEM’in Kur’an Kursu hazımsızlığı! Binanın tahsisini iptal edip iadesini istediler | Cumhur İttifak’ından sert tepki

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi geçen ay CHP ve DEM parti ittifakıyla, Tarsus ilçesinde bulunan Ötüken Parkı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun bulunduğu binanın tahsisini iptal etti.



İPTAL İÇİN DAVA AÇILDI

2017'de 10 yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus İlçe Müftülüğüne tahsis edilen ve Kur'an Kursu olarak kullanılan 200 metrekarelik alanda rekreasyon çalışması yapacağını gerekçe gösteren belediye, iadesini istedi. Tahsisin iptali kararının hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığı konuyu yargıya taşıyarak belediye meclis kararının iptali için dava açtı.



CUMHUR'DAN SERT TEPKİ

AK Partili meclis üyesi Mustafa Turan, "Burası 27 bin metrekare bir yer. Tahsis edilen ise 270 metrekare. Yüzde bir alan birilerini rahatsız ediyor. Eğer bir rekreasyon çalışması yapılacaksa, kurs buna engel değil. Burada çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Bu konuda hizmet etmesi gereken belediye bu hizmete engel oluyor" dedi.



ŞİMŞEK: CHP'YE HİÇBİR GETİRİSİ YOK

MHP'li Muharrem Şimşek ise "Bunun ne Büyükşehir belediyemize ne de CHP'ye hiçbir getirisinin olmayacağını ve siyaseten kullanılabileceğini, istismara açık olduğunu ifade ettik" dedi.



DAHA ÖNCE DE AYNI SKANDALLAR YAŞANDI

CHP'nin yerel seçimlerde birçok yerde ittifak yaptığı DEM Partili belediyeler de Diyarbakır'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çok sayıda Kur'an Kursu binasının kiralama izinlerini iptal etmişti.

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