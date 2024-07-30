Başkan Erdoğan’ın davetine icabet etmeyen Abbas Türkiye’ye geliyor! Mektup ortaya çıktı! Tarih belli oldu mu?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas. FİLİSTİN HAKLININ MÜCADELESİ DÜNYAYA DUYURULACAKTI

Kurtulmuş imzalı davetiyede, "Filistin davasının geçmekte olduğu bu kritik dönemde zatıalinizin ülkemizi ziyaret ederek milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de hitapta bulunmasının Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmak açısından tarihi bir vesile teşkil edeceği inancındayım" ifadeleri kullanıldı. SAĞLIK SORUNLARINI SEBEP GÖSTERDİ

Türkiye'nin TBMM'de konuşma davetini geri çeviren Mahmud Abbas'ın sağlık sorunlarını ileri sürdüğü öğrenildi. Abbas'ın daveti kabul etmesi halinde Meclis'te hitabı Filistin'de birlik için de diplomatik girişime sahne olacaktı. Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda hitap ederken Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye de Genel Kurul'daki locadan Abbas'ı dinleyecekti.

WAFA DUYURDU: ABBAS TÜRKİYE'YE GELECEK Başkan Erdoğan'ın tepkisinin ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Filistin Yönetimi'nin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. DİPLOMATİK İLİŞKİLER SÜRÜYOR

Mustafa, ziyaretin zamanlamasının diplomatik kanallar ve uygun protokoller aracılığıyla kesinleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Mustafa ayrıca, Abbas'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan mecliste bir konuşma yapması için davet aldığını ve bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini ifade etti. İki ülke ve halkları arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Büyükelçi Mustafa, Türkiye'nin "Filistin halkının haklarına olan sarsılmaz desteğine yüksek bir takdirle yaklaştıklarını" söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. ÖMER ÇELİK DOĞRULADI: TÜRKİYE'YE GELECEK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm bunları doğrulayarak, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM'de konuşma teklifine ilk anda olumlu yanıt vermediğini belirtti. Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi gelen yeni bilgiye göre, başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini belirtmiş. Herkes şunu bilmeli ki bu siyasi partilerdeki çağrılar yapılmadan çok önce bu konu gündeme geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Sayın Abbas'ın davet edilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi tabii ki diğer siyasi partilerin de iyi niyetle 'böyle bir davet yapılsaydı iyi olurdu' demeleri anlamlıdır. Bu hep beraber bu konudaki ortak hassasiyetimizi gösterir. Ama birileri çıkıp bir suçlamaya, Cumhurbaşkanı'mızın ve hükümetimizin ve partimizin Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya dönüştürürse orada da bir tepkinin ortaya çıkması gayet normaldir. Nitekim bu çerçevede Yeniden Refah Partisinin bir milletvekili, bunu Cumhurbaşkanı'mıza ve partimize karşı bir suçlamaya dönüştürme gibi son derece yanlış bir girişimde bulunmuştur. Buna da tepki verildiğinde maalesef Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan, tutmuş 'Sayın Cumhurbaşkanı'nı nezakete davet ediyoruz' demiştir. Ben öncelikle Sayın Erbakan'a şunu söylemek isterim. Siyasi nezaketten konu açmışlarken, şunu kendilerine hatırlatmak isterim. Kendilerinin Genel Başkanvekili 'eğer Erdoğan anayasayı değiştiremezse Amerika'ya kaçacak' gibisinden Türk siyasi tarihinin en çirkin ifadelerini kullandığında, işte o zaman Sayın Erbakan'ın siyasi nezaketi hatırlayıp o kişiyle ilgili gereğini yapması gerekirdi." Başkan Erdoğandan Rizedeki STK buluşmasında ABDye tepki Abbasa sitem: Davet ettik gelmedi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten CHPli Namık Tana Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN