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PKK'nın kuryeleri radara alındı! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Terör örgütü üyelerine kuryelik yaptığı belirlenen şüpheliler radara alındı. Manisa, İstanbul, Kayseri, Tunceli ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Öte yandan Erzurum'da PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şahıs gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 16:50 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:53
PKK’nın kuryeleri radara alındı! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

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Yurt içinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerine kuryelik yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi (Fotoğraf: Arşiv)5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi (Fotoğraf: Arşiv)

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Manisa, İstanbul, Kayseri, Tunceli ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi (Fotoğraf: Arşiv)PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi (Fotoğraf: Arşiv)

ERZURUM'DA 4 GÖZALTI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, "Çocuğun Soy Bağını Değiştirme, Nitelikli Yağma" suçlarından 12 Yıl 10 Ay kesinleşmiş Hapis Cezası bulunan ayrıca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranma kaydı bulunan F.E isimli şahıs ile birlikte sahte kimlik bilgileri kullandırılması suretiyle hastanede tedavi olmasını sağladıkları tespit edilen Z.E ve M.E isimli şahıslar ve hakkında aranma kaydı bulunan F.E isimli şahsın Suriye uyruklu eşi olan, geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler bulunan S.M isimli şahıs olmak üzere 4 şahıs gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ettirilirken hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan F.E isimli şahıs cezaevine teslim edildi.


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