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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek: Tarih belli oldu!

Son dakika haberleri... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor. 14 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Mahmud Abbas 15 Ağustos'ta da TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 15:50 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:33
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye gelecek: Tarih belli oldu!

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İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında soykırım suçu işleniyor.

40 binden fazla Filistinli'yi katleden Katil İsrail son olarak Hamas'ın lideri İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da suikastla şehit etti.

MAHMUT ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR
Dünya gözünü bölgeye çevirmişken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih de belli oldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

ÖNCE ERDOĞAN İLE GÖRÜLECEK SONRA TBMM'YE HİTAP EDECEK
14 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Mahmud Abbas 15 Ağustos'ta da TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başkan Recep Tayyip ErdoğanFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kurulu'na hitap edecektir" ifadelerini kullandı.

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HANİYE DE TÜRKİYE'YE GELECEKTİ
Öte yandan İsrail suikastı sonrası şehit olan İsmail Haniye'nin de Türkiye'nin daveti üzerine Ağustos ayında Ankara'ya gelmesi bekleniyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ağustos ayında TBMM'de konuşacaktı." ifadelerini kullandı.

Abbas Başkan Erdoğan ve HaniyeAbbas Başkan Erdoğan ve Haniye

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: BİZDEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM
Geçtiğimiz hafta sonu Rize'de "Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması"nda konuşan Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a tepki göstermişti.

ABD'nin Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'yu senatoda ağırlayarak ayakta alkışlamasını "Akıl tutulması" olarak niteleyen Başkan Erdoğan Abbas'ı Türkiye'ye davet ettiklerini ancak icabet etmediğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki göstermiştiBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki göstermişti

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki şu anda hükümet Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun. Ya size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik. Ama gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz"

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