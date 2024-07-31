Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye gelecek: Tarih belli oldu!

ABD'nin Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'yu senatoda ağırlayarak ayakta alkışlamasını "Akıl tutulması" olarak niteleyen Başkan Erdoğan Abbas'ı Türkiye'ye davet ettiklerini ancak icabet etmediğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki göstermişti

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki şu anda hükümet Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun. Ya size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik. Ama gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz"