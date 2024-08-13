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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail'in zulmünü TBMM'den dünyaya haykıracak | Başkan Erdoğan Abbas'ı Meclis'ten dinleyecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da katil İsrail tarafından katledilmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de Tel Aviv'in insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Abbas, 15 Ağustos'ta gerçekleşecek konuşmanın hemen öncesinde Başkan Erdoğan ile görüşecek.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 17:03 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 17:07
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail’in zulmünü TBMM’den dünyaya haykıracak | Başkan Erdoğan Abbas’ı Meclis’ten dinleyecek

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak.

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan ErdoğanFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan Erdoğan

TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.

AÇILIŞ 15:00'DA NUMAN KURTULMUŞ'UN KONUŞMASIYLA
Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan ErdoğanFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan Erdoğan

İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis'te bir araya gelecek.

Genel Kurul, 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık tercüme edilecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de İsrail'in zulmünü anlatacakFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de İsrail'in zulmünü anlatacak

ERDOĞAN ABBAS'I MECLİS'TE DİNLEYECEK
Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek.

Genel Kurul özel toplantısının ardından Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis'teki Mermerli Salon'da bir araya gelecek.

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