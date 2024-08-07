Antalya teleferik faciasında sanıklar suçlamaları yine reddetti | Yaralı Özlem Şahin: Günlerce yoğun bakımda kaldım!

Antalya teleferik kazası, 12 Nisan 2024.

'ARIZA ANINDA ÇALIŞTIRILMASA ÖLEN VE YARALANAN OLMAYACAKTI''

Sanıklar dosyaya sunulan bilirkişi raporu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen raporlara yönelik savunma yaptı.

Tutuklu sanık Ahmet Buğra S, raporda aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Bilirkişi raporlarına ilişkin konuşan Ahmet Buğra S, "Bakımlarla ilgili 156 parçalık bakım listesinde birden fazla tekrar yazılmış parçalar vardı. Bunlarla ilgili Serkan Y'nin listeyi tekrar kontrol etmesi için kendisine gönderdim. Listeden parçaların çıkarılması veya eksiltilmesini istemedim." dedi.

Olay günü sistem arıza verdiğinde tekrar çalıştırılmasaydı olayda ölen ve yaralananların olmayacağını savunan Ahmet Buğra S, bir sorumluluğunun olmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.