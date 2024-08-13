AK Parti’ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı!

Sayı olarak bazı değişimler, artma ihtimalleri var. Sayı konusunda takribi şeyler söylemiş olayım. Belediye başkanlığından 15 ya da daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 katılım var. Duruma göre bazı görüşmeler de var. Başka gelişmeler de olabilir."

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle kutlanacak