AK Parti’ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı!

AK Parti 14 Ağustos'ta 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
Törende AK Parti'ye yeni isimlerin katılacağı bilinirken AK Parti'den flaş bir açıklama geldi.
AK Parti 14 Ağustos'ta 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
Törende AK Parti'ye yeni isimlerin katılacağı bilinirken AK Parti'den flaş bir açıklama geldi.
KAÇ İSİM AK PARTİ'YE KATILACAK?
AK parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ görüşmelerin sürdüğünü ve sayının artabilceğini belirterek, "15 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekili partiye katılacak" dedi.
Dağ şunları söyledi:
"Yarın da programımız içerisinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır.
Sayı olarak bazı değişimler, artma ihtimalleri var. Sayı konusunda takribi şeyler söylemiş olayım. Belediye başkanlığından 15 ya da daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 katılım var. Duruma göre bazı görüşmeler de var. Başka gelişmeler de olabilir."
EFKAN ALA DA AÇIKLAMIŞTI: YENİ KATILIMLAR OLACAK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağına dikkat çekerek, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.
AK PARTİ'NİN 23'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.
AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli icraata da imza attı.