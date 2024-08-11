CHP’nin Paris partysine AK Partili Hamza Dağ’dan gönderme: Ortalık yangın yeriyken birileri gibi tatil yapmıyoruz

"Bizler ailemize, çoluk çocuğumuza, kendimize harcayacağımız zamanın büyük bir bölümünü milletimize hizmet yolunda harcıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunu da siyasetin gerektirdiği bir ciddiyet olarak yapıyoruz. Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. Bir hafta Roma'ya, bir hafta Paris'e, bir hafta da Almanya'ya gidip Avrupa Şampiyonası maçlarında vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz. Biz siyasetin ciddi bir iş olduğunu onlar gibi laçkalaşmış ve kokuşmuş ilişkiler içinde olmayacağını gayet iyi biliyoruz."

Eğer Nebi Bey de ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış olsaydık şu 4,5 aylık dönem içinde bırakın bir hafta Roma'da, bir hafta Paris'te, bir hafta Almanya'da vakit geçirmeyi Eskişehir ve İzmir dışında bir gün vakit geçiremezdik, geçirmezdik. Bu aklımızın ucundan bile geçmezdi. Çocuklarla hasbelkader şöyle 'bir gün dışarı çıkalım' desek aklımız fikrimiz her şeyimiz şehirlerimizde olurdu. Beyefendiler bir haftadır cümbür cemaat genel başkanlarından, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarına kadar Paris'te vakit geçiriyor. "

Hamza Dağ

Dağ, İstanbul ve Ankara'nın 5 yıldır, Eskişehir ve İzmir'in ise 25 yıldır muhalefetin belediyeleriyle yönetildiğini ifade ederek, "Anlaşılan akıllarına Eskişehir'le İzmir'i davet etmek gelmemiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu sordular. Dedi ki 'kıskanmadım değil ama çok da işim var. Vakit bulmam da mümkün değil.' Kardeşim, giden belediye başkanlarının tüm ilçe belediye başkanlarıyla orada after parti yapan belediye başkanlarının, bu seçim sonucunda milletin tercihinden dolayı aldıkları sorumlulukları, işleri yok mu? Aslında baktığınızda hangi taraftan bakarsanız bakın gerçekten elle tutulur bir yanı ve durumu yok. Siyaset ciddi bir iş. Bir karar verilmişse ve bir tercihte bulunmuşsa bir göreve gelmişseniz o görevin hakkını sonuna kadar yerine getirmek zorundasınız. Biz böyle gördük. Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle öğrendik." dedi.

Milletin kendilerinden isteğini böyle gördüklerini ve bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceklerini belirten Dağ, "Biz sadece ve sadece AK Parti siyasetini, AK Parti'deki hizmet anlayışını değil siyasetin önemini, kıymetini de bugüne kadar ciddi bir seviyede tuttuk. Bundan sonrada o seviyede tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.