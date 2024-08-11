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CHP'nin Paris "party"sine AK Partili Hamza Dağ'dan gönderme: Ortalık yangın yeriyken birileri gibi tatil yapmıyoruz

Her fırsatta "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Paris'te önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralanmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. Bir hafta Roma'ya, bir hafta Paris'e, bir hafta da Almanya'ya gidip Avrupa Şampiyonası maçlarında vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz. Biz siyasetin ciddi bir iş olduğunu onlar gibi laçkalaşmış ve kokuşmuş ilişkiler içinde olmayacağını gayet iyi biliyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 22:07 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 22:32
CHP’nin Paris partysine AK Partili Hamza Dağ’dan gönderme: Ortalık yangın yeriyken birileri gibi tatil yapmıyoruz

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Eskişehir Orman Fidanlığı'nda partisince düzenlenen Teşkilat Pikniği'ne katılarak burada gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Dağ, 23 sene önce millete hizmet için kurulan AK Parti'nin, bu davaya inanan teşkilatın her bir neferinin alın teriyle, azmiyle ve inancıyla büyüdüğünü söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza DağAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

"AK PARTİ GELECEĞİN PARTİSİDİR"
Partilerinin, 22 yıldır milletin iktidar emanetini büyük sorumluluk bilinciyle taşıdığını ve çizgisinin, duruşunun ve mücadelesinin yol arkadaşlarının omuzlarında yükseldiğini kaydeden Dağ, "Bu yüzden AK Parti, millet ve vatan uğruna, fedakarlığın, özverinin simgesidir. AK Parti geleceğin partisidir. AK Parti sadece Türkiye'deki değil dünyadaki mazlumların da umutlarının yeşerdiği partidir. Siyasetin çok daha üstünde dava ruhuyla yoğrulmuş vatan evlatlarının partisidir. Her zerresiyle yerlidir, her duygusuyla millidir." diye konuştu.

İBB bütçesiyle kiralanan 'saray' yavrusuİBB bütçesiyle kiralanan 'saray' yavrusu

Cumhuriyet Halk Partili isimler Paris'te şatafatın sınırlarını zorladı. "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından, önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralamıştı.

O 'party'nin sponsoru kim

AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete 'Paris' göndermesiAK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete 'Paris' göndermesi

"BAZILARI GİBİ ORTALIK YANGIN YERİYKEN TATİL YAPMIYORUZ"
Dağ, AK Parti teşkilatları olarak el birliğiyle ördükleri bu başarı taşlarının çıkarcı çevrelere peşkeş çekilmesine asla izin vermemeleri gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

CHPnin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Parise gittiniz? | İmamoğluna tepki büyükCHPnin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Parise gittiniz? | İmamoğluna tepki büyük
CHP'nin Paris "party"sine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris'e gittiniz? | İmamoğlu'na tepki büyük

"Bizler ailemize, çoluk çocuğumuza, kendimize harcayacağımız zamanın büyük bir bölümünü milletimize hizmet yolunda harcıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunu da siyasetin gerektirdiği bir ciddiyet olarak yapıyoruz. Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. Bir hafta Roma'ya, bir hafta Paris'e, bir hafta da Almanya'ya gidip Avrupa Şampiyonası maçlarında vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz. Biz siyasetin ciddi bir iş olduğunu onlar gibi laçkalaşmış ve kokuşmuş ilişkiler içinde olmayacağını gayet iyi biliyoruz."

Hamza DağHamza Dağ

31 Mart yerel seçimleri sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde kentin 25 yıllık CHP yönetiminin yükünü 5 yıllık palyatif çözümlerle çözemeyeceklerini anlattığını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Artık günü kurtaracak işlerle İzmir'de günü geçirmemiz mümkün değildir. Nebi Bey de aynısı Eskişehir için yaptı. Bugün gelinen noktada tabi ki milletimizin 31 Mart'taki tercihini başımızın üstüne koyuyoruz.

Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
Ekrem İmamoğlu'nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB'nin Paris 'party'sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?

Eğer Nebi Bey de ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış olsaydık şu 4,5 aylık dönem içinde bırakın bir hafta Roma'da, bir hafta Paris'te, bir hafta Almanya'da vakit geçirmeyi Eskişehir ve İzmir dışında bir gün vakit geçiremezdik, geçirmezdik. Bu aklımızın ucundan bile geçmezdi. Çocuklarla hasbelkader şöyle 'bir gün dışarı çıkalım' desek aklımız fikrimiz her şeyimiz şehirlerimizde olurdu. Beyefendiler bir haftadır cümbür cemaat genel başkanlarından, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarına kadar Paris'te vakit geçiriyor. "

Hamza DağHamza Dağ

Dağ, İstanbul ve Ankara'nın 5 yıldır, Eskişehir ve İzmir'in ise 25 yıldır muhalefetin belediyeleriyle yönetildiğini ifade ederek, "Anlaşılan akıllarına Eskişehir'le İzmir'i davet etmek gelmemiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu sordular. Dedi ki 'kıskanmadım değil ama çok da işim var. Vakit bulmam da mümkün değil.' Kardeşim, giden belediye başkanlarının tüm ilçe belediye başkanlarıyla orada after parti yapan belediye başkanlarının, bu seçim sonucunda milletin tercihinden dolayı aldıkları sorumlulukları, işleri yok mu? Aslında baktığınızda hangi taraftan bakarsanız bakın gerçekten elle tutulur bir yanı ve durumu yok. Siyaset ciddi bir iş. Bir karar verilmişse ve bir tercihte bulunmuşsa bir göreve gelmişseniz o görevin hakkını sonuna kadar yerine getirmek zorundasınız. Biz böyle gördük. Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle öğrendik." dedi.

Milletin kendilerinden isteğini böyle gördüklerini ve bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceklerini belirten Dağ, "Biz sadece ve sadece AK Parti siyasetini, AK Parti'deki hizmet anlayışını değil siyasetin önemini, kıymetini de bugüne kadar ciddi bir seviyede tuttuk. Bundan sonrada o seviyede tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hamza DağHamza Dağ

"ÇOK GÜÇLÜ, DİRAYETLİ, CESARETLİ VE VİZYONER BİR LİDERE SAHİBİZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise AK Parti iktidarının, Türkiye Cumhuriyeti ve hatta dünya tarihinde biricik bir iktidar olduğunu kaydetti.

Aynı tarihi başarıları yaşatacak bir motivasyonla çalışarak AK Parti'nin ilerleyen dönemlerini de inşa etmeleri gerektiğine dair bir sorumluluk bilinci içerisinde olduklarını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Hakikaten dünya siyasetine genel olarak baktığınızda, dünya siyasetinin son derece karmaşık bir dönemden geçtiğini, temel istikrarsızlıkların tüm dünya ülkelerini ağır şekilde etkilediğini hepimiz görüyoruz. Böylesi dönemlere hazırlıklı girmek, böylesi dönemlerde bir, beraber ve güçlü Türkiye olmak için AK Parti teşkilatları olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Çok güçlü, dirayetli, cesaretli ve vizyoner bir lidere sahibiz. Onun koyduğu prensipler çerçevesinde hiçbir karamsar tablodan etkilenmeden AK Parti'nin siyasetini, hem ülkemizde inşa etmeye devam edeceğiz hem de dünyadaki istikrarsızlıklarda dahi bir güvenli sahil olabilen veya mazlumların sesi, savunucusu ve sembolü olabilen güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye hep beraber devam edeceğiz."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de AK Parti'nin milletin umutlarını, inançlarını ve değerlerini omuzlarında taşıyan bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak, "Kutsal bir yolculuk içindeyiz. Bu davamız, adaletin ve hakkın davasıdır. Cumhurbaşkanımızın da sıkça ifade ettiği gibi bizim davamız, ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu ve geleceğini koruma davasıdır. Bu kutlu yolda durmak, dinlenmek yok. Daha çok çalışmalı, daha büyük hedefler ortaya koymalıyız." ifadesini kullandı.

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