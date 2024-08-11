SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan 'İl binası Hazine'ye devredilsin'' talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda

CHP'nin paradan kulelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı. CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak usulsüz bağış nedeniyle alındığı için CHP İl Başkanlığının Hazineye devri talep edildi. Öte yandan CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu. Peki, paradan kule skandalında neler yaşandı? Detayları sizler için derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 14:28 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 15:47
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu paradan kule skandalına günlerce konuştu.

İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun 'kasası' Keleş'in yeni para sayma görüntüleri ortaya çıktı!



Bu görüntüler sonrası birçok CHP'li ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 'kayıt dışı para' itirafında bulundu.

CHP'nin paradan kulelerinde iddianame tamamlandıCHP'nin paradan kulelerinde iddianame tamamlandı

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "para sayma görüntüleri" ile ilgili resen başlattığı soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.

CHP'nin paradan kulelerinde iddianame tamamlandıCHP'nin paradan kulelerinde iddianame tamamlandı

YARGILAMA 25 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Yargılamanın 25 Eylül'de başlayacağı öğrenildi.

SAVCIDAN 'TAŞINMAZLAR HAZİNE'YE DEVREDİLSİN' TALEBİ

Ayrıca başsavcılık, il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 69, 74 ve 76'ncı maddeleri uyarınca CHP hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereği için dosyanın bir örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

CHP'nin paradan kulelerinde iddianame tamamlandıCHP'nin paradan kulelerinde iddianame tamamlandı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ'NE 'GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPIN' İHBARI

Öte yandan CHP İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu.

İmamoğlunun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBBden gelen 1 milyon TLİmamoğlunun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBBden gelen 1 milyon TL



PARADAN KULENİN MİMARI EKREM İMAMOĞLU

Tartışmalar sürerken CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Fatih Keleş İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz da İmamoğlu İnşaat'ın müdürü... Balya balya paraları taşıyan Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu tablo ile birlikte şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.

CHPde paradan kule skandalında her taşın altından Ekrem İmamoğlunun arkadaşım dediği isimler çıkıyor! İşte isim isim o listeCHPde paradan kule skandalında her taşın altından Ekrem İmamoğlunun arkadaşım dediği isimler çıkıyor! İşte isim isim o liste



İşte isim isim CHP rantından para kulesine yol döşeyenler...

PARAYI GETİRENLER

FATİH KELEŞ
'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor.

Fatih KeleşFatih Keleş

CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş 2021'de baba Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Edremit Belediyesi üzerinden Kaz Dağları'nda arsa almıştı.

Tuncay YılmazTuncay Yılmaz

TUNCAY YILMAZ
CHP'de görevi olmamasına rağmen para sayımına katılan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'le paraları ofise getiren kişi. İfadesinde 'Fatih ağabey para taşımak için yardım istedi. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum" dedi.

SAYIMA KATILANLAR
Dönemin yerel yönetimlerden sorumlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı. Özgür Nas "Şüpheli" sıfatıyla savcılığa verdiği ifadesinde 'Paranın kaynağını, nasıl temin edildiğini bilmiyorum' dedi.

Can Poyraz - Kılıçdaroğlu - KaftancıoğluCan Poyraz - Kılıçdaroğlu - Kaftancıoğlu

CAN POYRAZ
Dönemin CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı ve özel kalem müdürü. Savcılık ifadesinde "Parayı Keleş getirdi. Nereden nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Euro varsa da ben hatırlamıyorum" dedi.

Turan Taşkın ÖzerTuran Taşkın Özer

PARAYI VEREN

TURAN TAŞKIN ÖZER
Fatih Keleş'in savcılık ifadesinde "Paraları ondan aldım" diye bahsettiği Turan Taşkın Özer de Beylikdüzü ekibinden. 10 yılda İmamoğlu'nun desteğiyle CHP ilçe başkanlığından milletvekilliğine yükseldi. Özer çağrılmasına rağmen henüz ifade vermeye gitmedi.

Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Çebi'nin nikahını İmamoğlu kıymıştıKemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Çebi'nin nikahını İmamoğlu kıymıştı


İLÇE BELEDİYELERİNİN ÇANTACILARI

SERKAN ÇEBİ-KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çebi'nin nikâhını Ekrem İmamoğlu kıymıştı.

Onur ÖkselOnur Öksel

ONUR ÖKSEL-ŞİŞLİ

Onur Öksel, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı. Para sayma görüntülerinde kimliği tespit edilince apar topar izne çıkmıştı. Dün şüpheli sıfatıyla adliyede savcılığa ifade verdi.

Melih MorsünbülMelih Morsünbül


MELİH MORSÜNBÜL-MALTEPE

Melih Morsünbül Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı. 'Şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Adı Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalına karıştı.

16 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın (solda) eski yardımcısı Melih Morsünbül (sağda) 2022'de gözaltına alınmış, rüşvet ve örgüt üyeliğinden
16 yıla kadar hapsi istenmişti.

CHPde paradan kule Ekosistemi! İmamoğlunun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valizCHPde paradan kule Ekosistemi! İmamoğlunun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM’den dünyaya seslenecek! Katil İsrail’in zulmünde yaralananlar da Meclis’te olacak
Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...
Yunanistan’ın uykularını kaçıracak hamle! Resmi Gazete’de yayımlandı! Dalaman’a yeni ana jet üssü
Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans
The Economist’ten bir skandal daha! Bangladeş’teki gösterilere sansür: Filistin bayrağını silip…
Türkiye’nin konuştuğu sokak ortasındaki eski koca vahşetinde yeni detay! Serpil Gül’ün ağabeyi: Her şey planlı sünnet bahane!
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek
Trump mı Harris mi? ABD seçiminde son anketler açıklandı: Üç kritik eyalette o isim önde
CHP’nin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris’e gittiniz? | İmamoğlu’na tepki büyük
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik vefatlarının 7’inci yılında anılıyor
van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti
Gazze’ye ’bir damla’ umut! Deniz suyunu içme suyuna çeviren sistemi geliştirdi: Emine Erdoğan Tüm dünya görsün diyerek tebrik etti
SON DAKİKA