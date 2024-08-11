CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda

Türkiye, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu paradan kule skandalına günlerce konuştu.



İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.





Bu görüntüler sonrası birçok CHP'li ifade verdi.



Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 'kayıt dışı para' itirafında bulundu.