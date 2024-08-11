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Dezenformasyona karşı gerçekler! "Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı" haberleri asılsız çıktı: CHP ve Batı fondaşı medya yine patladı

"Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı" haberleri resmi kaynaklar tarafından yalanladı. İddialara konu güncellemenin Almanya’da kısa süre önce yasalaşan 'Çifte Vatandaşlık' kanunu çerçevesinde yapıldığı öğrenildi. CHP medyası ve Batı kaynaklı fondaş medya ise bu düzenlemeyi "Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı" olarak servis edip manipülasyon yapmayı tercih etti. İşte dezenformasyona karşı gerçekler...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 12:20 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 12:23
Dezenformasyona karşı gerçekler! Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı haberleri asılsız çıktı: CHP ve Batı fondaşı medya yine patladı

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Almanya'nın Türkiye'ye seyahat edecekler için uyarı mesajı yayımladığı haberleri asılsız çıktı.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, "Almanya'nın yeni bir seyahat uyarısı yayınladığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Alman makamları, 7 Ağustos günü mevcut metinde teknik bir güncelleme yaparak 'uluslararası uygulamaya uygun olarak, Almanya-Türkiye Çifte vatandaşlar Türkiye'de öncelikle Türk Vatandaşı olarak muamele görürler ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın Türk yasalarına tabiidirler' ifadesini eklemişlerdir. Güncelleme, Almanya'da kısa süre önce yasalaşan Çifte Vatandaşlık kanunu çerçevesinde yapılmıştır" denildi.

SÖZCÜ'de yer alan haberSÖZCÜ'de yer alan haber

FONDAŞ MEDYA YİNE PATLADI


CHP ve muhalefete yakın medya kuruluşları bu düzenlemeyi "Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı" olarak servis edip manipülasyon yapmayı tercih etti.

SÖZCÜ Gazetesi "Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı" başlığıyla asılsız haberi okurlarıyla buluşturdu.

Halk TV'de ye alan haberHalk TV'de ye alan haber


Halk TV "Almanya'dan Türkiye'ye zehir zemberek seyahat uyarısı" başlığını attığı haberde dezenformasyon yaydı.

Euronews'te yer alan haberEuronews'te yer alan haber

Fransa Lyon merkezli Euronews'in Türkçe yayın yapan internet haber sitesi "Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı: Kalabalıktan uzak durun" başlıklı içeriğinde İstanbul Havalimanı görselini kullanarak algı operasyonuna girişti.

Odatv'de yer alan haberOdatv'de yer alan haber

Odatv de asılsız haberi Sözcü imzasıyla okurlarına duyurdu.



TV 5'te yer alan haber


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