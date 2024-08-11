Yunanistan’ın uykularını kaçıracak hamle! Resmi Gazete’de yayımlandı! Dalaman’a yeni ana jet üssü

JETLER KONUŞLANACAK
Hava Kuvvetleri'nin Eskişehir, Konya, Merzifon, Bandırma, Malatya, Diyarbakır ve Balıkesir'de savaş uçağı filolarının görev yaptığı ana jet üsleri bulunuyor.
Adana İncirlik'teki Tanker Üssü Komutanlığı, 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü.
Tanker üs komutanı olan Tuğgeneral Kemal Güleç, 10. Ana Jet Üssü Komutanı olarak atandı.
TUĞGENERAL KARUK ATANDI
Dalaman'da kurulan 16. Ana Jet Üs Komutanlığı'na da Hava Tuğgeneral Yusuf Karuk getirildi.
TSK, Aksaz Deniz Üssü'nün bulunduğu bölgede Hava Kuvvetleri bünyesinde ana jet üssü kurarak, Akdeniz bölgesine yönelik hava gücünü hem deniz hava unsurları hem de savaş uçakları ile güçlendirmiş oldu.
KOMUTA YENİLENDİ
Yüksek Askeri Şura'nın ardından yapılan atamalar ile ana jet üslerinin önemli bölümünde de komuta kademesi yenilendi.
Tuğgeneraller Mete Kuş Konya'daki 3. Ana Jet Üssü Komutanı, Hüseyin Sabri Akgöl Malatya Erhaç'taki 7. Ana Jet Üssü Komutanı, Cenk Al Balıkesin 9. Ana Jet Üssü Komutanı, Esat Çetin Bandırma'daki 6. Ana Jet Üssü Komutanı olarak atandı.
Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na Tuğgeneral Hüseyin Seçkin Sevinç, Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü Komutanlığına Tuğgeneral Halil Uğur Serin getirildi.
Eğitim uçaklarının bulunduğu İzmir Çiğli'deki 2. Ana Jet Üssü'nün Komutanı ise Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik oldu.