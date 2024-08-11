Yunanistan’ın uykularını kaçıracak hamle! Resmi Gazete’de yayımlandı! Dalaman’a yeni ana jet üssü

Uzun yıllardır bölgede önleme uçuşları için nöbet tutan birimler, artık daha kapsamlı bir üs yapılanmasına kavuştu.

İHA'LARIN MERKEZİ OLACAK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Muğla Dalaman'da Deniz Hava Üs Komutanlığı bulunuyor.

Deniz üssünde ağırlıklı olarak deniz karakol uçakları ile deniz helikopterleri görev yapıyor. Üsse son yıllarda Akıncı ve Aksungur ağırlıklı olmak üzere insansız hava araçları da konuşlandırıldı.

Böylece deniz üssü, Batman'daki insansız uçak sistemleri üssünden sonra Türkiye'nin ikinci büyük insansız uçak üssü meydanı özelliğini kazandı.

Özellikle Aksungur İHA'lar, Ege Denizi'nde önemli keşif görevlerinde bulunuyor.