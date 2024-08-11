SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB "İyi ki varsın Eren Bülbül ve Ferhat Gedik" deyip operasyonu duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik!" denildi, aziz şehitler rahmetle anıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 12:51 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 13:15
MSB İyi ki varsın Eren Bülbül ve Ferhat Gedik deyip operasyonu duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terörle mücadele kesintisiz ve kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik!" diyerek duyurdu.

Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçtiEren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti


Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz.

Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen unutulmadıEren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen unutulmadı

ŞEHADETLERİNİN 7. YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMADILAR

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yedinci yılında unutulmadı.

PKKnın hain saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik vefatlarının 7inci yılında anılıyorPKKnın hain saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik vefatlarının 7inci yılında anılıyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA