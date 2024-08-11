MSB "İyi ki varsın Eren Bülbül ve Ferhat Gedik" deyip operasyonu duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kesintisiz ve kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı operasyonu "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik!" diyerek duyurdu.
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti
Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz.
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen unutulmadı
ŞEHADETLERİNİN 7. YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMADILAR
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yedinci yılında unutulmadı.