12 İLE UYARI GELDİ: Türkiye’ye Marmara’dan giriş yaptı! Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgarlarla birlikte, kuzey ve iç kesimlerde yerel yağışlar yaşanacak. Akdeniz bölgesinin doğu ve iç kesimlerinde de sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek, bu da bölgede yaşayanları zorlayabilir.

Meteoroloji'den gelen son rapora göre, Türkiye genelinde hava durumu hareketli geçecek. 16 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı yapıldı.