Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'la görüşmeyi reddettim" tiyatrosu çöktü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: 14 Ağustos çağrısı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının başlangıcında iç ve dış siyasi olaylara ilişkin ayrıntılı değerlendirme yaptığını belirten Çelik, Gazze konusunda gelinen noktayla ilgili temaslarından bahsettiğini aktardı. AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! Çelik, toplantıda AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığının sunum yaptığını söyledi. Herkesin birinci derece gündeminin Gazze'deki insanlık dışı acı tablo olduğunu dile getiren Çelik, insanların ölümden kaçmak için büyük bir göç dalgası halinde Gazze'den hareket etmesinin, burada ne kadar büyük bir yoksunluk ve yoksulluk yaşandığını gösterdiğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (fotoğrafta), partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu



Çelik, artık son bombalamalarda insanların cesetlerine dahi ulaşılamadığına dikkati çekerek, "İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu Hükümeti muhakkak surette yargılanmalıdır." dedi. Bugün Fransa, Almanya, İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım erişiminin tam olarak açılması için çağrı yaptığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti: "Bu çağrılar İslam dünyasından gelmiyor sadece, herhangi bir demokrasiye sahip bütün ülkelerin, Gazze konusunda hassasiyet sahibi bütün ülkelerin yaptığı çağrılar. Ama İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Burada temel soru şudur, Fransa, Almanya, İngiltere, Birleşmiş Milletler bu çağrıyı yaparken, bu çağrılara olumlu karşılık vermeyen, hatta daha çok insan öldürme şeklinde karşılık veren İsrail'e karşı yaptırım ne olacaktır? Dikkat ederseniz ne zaman bir ateşkes iradesi uluslararası toplumda yükseliyor, o sırada bir suikast ya da bir saldırı gerçekleştiriyor İsrail. Bu, ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop gibi davranmaya devam ediyor. Bu Netanyahu şebekesi birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyorlar. En son İsrail Maliye Bakanı çıktı 'Gazzelilerin açlığa terk edilmesinin İsrail'in hakkı olduğunu' savundu. Bunun karşısında Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliği'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Temsilcisinden, İngiliz Dişişleri Bakanından ağır ifadelerle cevap verildi, 'bu bir alçaklıktır, insanlık suçudur' diye. Ama gördüğünüz gibi tecavüzleri, insanların açlığa mahkum edilmesini savunan bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız."