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Hırvatistan'da fidye için kaçırılan Türk kurtarıldı! Dışişleri Bakanlığı'ndan Muhammed Çolak açıklaması

Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. İlgili makamlarla iletişime geçildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmıştır" denildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 16:56 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 17:09
Hırvatistan’da fidye için kaçırılan Türk kurtarıldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan Muhammed Çolak açıklaması

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Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşı Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldı. Gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

SARAYBOSNA ÜZERİNDEN GELİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi de daha önce Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurmuştu.



Şu açıklama yapılmıştı:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR

Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.

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