Şehit İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye’den çok özel açıklamalar: Şehit olmadan 2 saat önce görüştük! İşgal bitene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Abdulsalam Haniye



"BU DAVA YENİ DEĞİL"

İsrail'in işgaline karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Abdulsalam Haniye, "Her bir Filistinli bu direnişin lideri ve efendisi seviyesindedir. Elbette bir halk işgal altındadır. Bu dava yeni değil. Bu yolda çok şehit verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Filistin halkı, işgal bitene kadar bu işgale karşı mücadeleyi sonsuza kadar sürdürecek." şeklinde konuştu.

İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Alhindi ve İsmail Haniye



"BİR HAFTA ÖNCE KARŞILAŞTIK"

İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Alhindi ise İsmail Haniye ile ilk kez Şeyh Ahmet Yasin'in evinde karşılaştığını belirtti. Muhammed Alhindi'nin A Haber'e yaptığı açıklamaları şöyle: Onu 40 yılı aşkın süredir tanıyorum. İslam Üniversitesi'nde öğrenciyken ve daha sonra Şeyh Ahmed Yasin'in refakatçisiyken tanıştık. Onunla ilk kez Şeyh Ahmed Yasin'in evinde karşılaşmıştım ve son kez Doha'da, şehadetinden yaklaşık bir hafta önce karşılaşmıştım Birincisi, bugün Filistin halkı, özellikle de Hamas ve İslami Cihad, 10 aydır savaş yürütüyor ve İsrail Gazze Şeridi'ne saldırıp herkesi hedef alıyor. Bu nedenle İsmail Haniye, en çok arananların başında geliyordu. Hamas'ın ilk yetkilisiydi ve özellikle Şeyh Salih El Aroudi'nin Beyrut'ta şehit edilmesinden sonra hedef halindeydi.

İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Alhindi



DAVANIN ÖN SAFLARINDAYDI

İsmail Haniye davamız için her zaman ön saflarda yer aldı. O bu yolu çok küçükken seçmişti. Cihad ve direnişi tam bir inançla seçmişti ve bu yolda kendisine yüklenilecek tüm sonuçların ve sorumlulukların farkındaydı. Konuşmalarında sürekli İsrail'i tanımayacağımızı tekrarlardı. Çocukları, onun şehadetinin Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir şehidin şahitliğinden farklı olmadığını açıkladı. Haniye kendisini, ailesini, hareketini ve tüm direniş hareketlerinin projelerini şehadet olarak görüyordu. Tüm şehitlerin kanının, yalnızca Filistinliler için değil, tüm ulus için şanlı bir zafere yol açacağından eminiz diyordu.