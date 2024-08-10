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Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı: Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yeni atamalar!

Tarım ve Orman Bakanlığı yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı. İşte yapılan yeni atamalar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 10:32 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 10:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı: Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yeni atamalar!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÖREVDEN ALINAN İSİM
Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı.

İŞTE YAPILAN YENİ ATAMALAR
Bakanlıkta açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Ersin Dilber, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Uğur Erdem, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Turgay Türkyılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Osman Yıldız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ferhat Çolak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alınırken, bu göreve Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar getirildi.

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