Esenyurt’ta sağlık çalışanlarına motorlu saldırı: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta hasta ihbarı üzerine olay yerine giden ekibe 'sakinleştirici vurun' diyen şahıs ile sağlık çalışanları arasında kavga çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre benzin istasyonuna gelen genç kız, bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı.