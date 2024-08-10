Esenyurt’ta sağlık çalışanlarına motorlu saldırı: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta hasta ihbarı üzerine olay yerine giden ekibe 'sakinleştirici vurun' diyen şahıs ile sağlık çalışanları arasında kavga çıktı.
Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre benzin istasyonuna gelen genç kız, bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı.
Durumdan endişelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda çalışan bir çalışan, "kıza sakinleştirici vurun" diye sağlık personellerine baskı yaptı.
"İŞİMİZE KARIŞMAYIN"
Sağlık çalışanları ise "işimize karışmayın" yanıtını verince ortalık karıştı.
MOTOSİKLETLE SALDIRDI
Ambulanstan inen sağlık görevlileri ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken taraflar kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bir adam sağlık görevlisinin üstüne motor sürerek çarptı.