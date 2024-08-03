Haniye suikastının perde arkasında kim var? 140 dakikalık şaibe! Çok sayıda üst düzey yetkiliyi tutukladı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı konut.

ŞİFRE 140 DAKİKADA GİZLİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İran kaynakları, Heniyye suikastının şifrelerinin Haniye'nin odasına girdiği 23.40'tan patlama anı olan 02.00'ye dek geçen 140 dakikalık dilimde gizli olduğunu belirtti.

GÖREV-YETKİ KARMAŞASI VAR

İranlı eski istihbaratçı Ali Rezai, koruma ve istihbarattan sorumlu birimler arasında çok ciddi görev-yetki karmaşası ve iç çekişme yaşandığını ve son olayda bu zafiyetin zirve noktasına ulaştığını söyledi.

NOKTA İSTİHBARAT OLMADAN YAPILAMAZ

Kendi içinde ayrılan İran istihbarat kurumlarına ciddi anlamda sızmaların olduğunu kaydeden Rezai "Devlet içerisinde şu an Heniyye suikastı özelinde 'Kimler hangi harici servislerle iş birliği içerisinde ve ihanet hangi mevki ve makamlara kadar uzanıyor' sorusunun cevabı aranıyor. Son suikast nokta istihbarat desteği olmadan kesinlikle yapılamaz" dedi.