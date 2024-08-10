İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 26 ilde Narkoçelik-31 operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik "Narkoçelik-31" operasyonları düzenlendi.