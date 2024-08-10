Başkan Erdoğan'dan "Anafartalar Zaferi" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanları ve şehitleri rahmetle yad ettiğini bildirdi.





Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/n4XUEh243w — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2024

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.