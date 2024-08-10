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Bali tatilinde scooter ile kaza geçiren gençler ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Yalan haberle gündem oldular! Eski paylaşımı şaşkınlık yarattı

Endonezya'nın bir adası olan Bali'de trafik kazası geçiren iki Türk vatandaşından Bilge Kaan Baş, arkadaşı Tuğcan Işık'ın tedavi masraflarından dolayı hastanede mahsur kaldığını duyurdu. Olay Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Sağlık Bakanlığının ambulans uçak sağlamadığını servis etmesinin ardından kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Arkadaşı için 'Ambulans Uçak' talep eden gencin yaşanları çarpıttığı belirlendi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 16:42 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 17:02
Bali tatilinde scooter ile kaza geçiren gençler ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Yalan haberle gündem oldular! Eski paylaşımı şaşkınlık yarattı

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Endonezya'nın bir adası olan Bali'de scooter ile kaza geçiren gençler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaza geçiren gençlerden Bilge Kaan Baş, Türk vatandaşı Tuğcan Işık'ın tedavi masraflarından dolayı hastanede mahsur kaldığını duyurdu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cuma günü yaptığı YouTube yayınında araştırmadan Baş'ın ifadelerini ekranlara taşıdı.

Özdemir yayınında "Sağlık Bakanlığı'ndan iletişime geçtiler. Ambulans uçak göndermiyorlar" diye belirtti.

Cüneyt Özdemir'in yayının altına yorum yazan Bilge Kaan'ın sürece ilişkin çelişkili ifadelere yer vermesi dikkat çekti.


Prosedürlerle ilgili büyükelçinin kendilerine bilgi verdiğini aktaran Bile Kaan, arkadaşı için maddi bir talepte bulunmadığını belirtti.

BÜYÜKELÇİ PAYLAŞIM YAPTI
Türkiye Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, X platformunda yaptığı paylaşımda iddia edilen gibi bir olay yaşanmadığını belirtti.

Küçükcan'ın paylaşımı şu şekildeydi:

Tuğcan'ın arkadaşı Bilge Kaan'ı bizzat arayarak hastanın durumuna ve doktor raporuna göre hangi yolla transfer edilebileceğini ilişkin yöntem ve seçenekleri açıkladım. Sağlık Bakanlığımız ve THY'den yardımlarını talep ettik

Bir sosyal medya hesabında iddia edildiği gibi Büyükelçilik olarak 'bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok' denilmemiş, THY Cakarta ve Bali ofis yöneticilerimiz ile temasa geçilmiş ve 24 saat geçmeden çözüm üretilmiştir. Hastamız uygun ilk uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Devletimizin bütün kurumları yurtdışında vatandaşlarımızın yanında. Tuğcan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ona yardımcı olan vefakar arkadaşlarına, Büyükelçilik personelimize, THY yetkililerine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız önceliğimizdir.

100 BİN DOLAR ÜCRET ÇIKARTILDI
Kaza geçiren genç için Türkiye'de devlet hastanelerinde ücret alınmadın yapılan tedavi için 100 bin dolar tedavi ücreti çıkartıldığı öğrenildi.

Sağlık bakanlığı, Bali'deki hastane yetkilileri ile görüşüp, tarifeli uçakla dönebilir teşhisi olduğunu öğrendi.

Ameliyat için 100 bin dolar ücret çıkartıldığı iddia edildi.Ameliyat için 100 bin dolar ücret çıkartıldığı iddia edildi.

Yaşananlar üzerine 1 uçuş maliyeti 200.000 Dolar (6 milyon TL) gibi bir rakamı bulan ambulans uçakla gelmek yerine, THY'nin Business Class hizmet sağlayabileceği bildirildi.

BİLETİ İMAMOĞLU ALDI
Uçak bileti ayarlandığı sırada şova soyunan Ekrem İmamoğlu bileti kendisinin aldığını duyurdu.

İBB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun 170.000 TL ödediğini açıkladı. Biletin "business class" olarak kesildiğini söyledi. Bu durumda Bilge Kaan ilk başta söylediği ifadeler kendisi ile çelişti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 1 kırık için 200.000 dolarlık uçağı göndermediği için Cüneyt Özdemir tarafından hedefe konuldu.

Cüneyt Özdemir'in paylaşımı.Cüneyt Özdemir'in paylaşımı.

SİGORTALARI YOKTU
Kaza geçiren gençlerin özel seyahat sigorta yaptırmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Yaşananların ardından Bilge Kaan, "Olayın üstünden tam 1 hafta geçti. Benim neler çektiğimi ve yaşadığımı bi ben biliyorum. O yüzden lütfen eleştirmeden önce empati kurun. Ne uyku uyuyabildik ne yemek yiyebildik. Gençliğin vermiş olduğu tecrübesizlik bizlere ders oldu. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Arkadaşı için sosyal medyada birçok paylaşım yapan ve gerçekleri saptırmaya çalıştığı gözlenen Bilge Kaan Baş'ın daha önce attığı "Allah için bu ülkeden (Türkiye'den) alın beni" paylaşımını da sildiği görüldü.

Bilge Kaan Baş'ın söz konusu paylaşımı.Bilge Kaan Baş'ın söz konusu paylaşımı.

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