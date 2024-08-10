Bali tatilinde scooter ile kaza geçiren gençler ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Yalan haberle gündem oldular! Eski paylaşımı şaşkınlık yarattı

Endonezya 'nın bir adası olan Bali'de scooter ile kaza geçiren gençler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Prosedürlerle ilgili büyükelçinin kendilerine bilgi verdiğini aktaran Bile Kaan, arkadaşı için maddi bir talepte bulunmadığını belirtti.

BÜYÜKELÇİ PAYLAŞIM YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, X platformunda yaptığı paylaşımda iddia edilen gibi bir olay yaşanmadığını belirtti.

Küçükcan'ın paylaşımı şu şekildeydi:



Tuğcan'ın arkadaşı Bilge Kaan'ı bizzat arayarak hastanın durumuna ve doktor raporuna göre hangi yolla transfer edilebileceğini ilişkin yöntem ve seçenekleri açıkladım. Sağlık Bakanlığımız ve THY'den yardımlarını talep ettik

Bir sosyal medya hesabında iddia edildiği gibi Büyükelçilik olarak 'bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok' denilmemiş, THY Cakarta ve Bali ofis yöneticilerimiz ile temasa geçilmiş ve 24 saat geçmeden çözüm üretilmiştir. Hastamız uygun ilk uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Devletimizin bütün kurumları yurtdışında vatandaşlarımızın yanında. Tuğcan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ona yardımcı olan vefakar arkadaşlarına, Büyükelçilik personelimize, THY yetkililerine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız önceliğimizdir.

100 BİN DOLAR ÜCRET ÇIKARTILDI

Kaza geçiren genç için Türkiye'de devlet hastanelerinde ücret alınmadın yapılan tedavi için 100 bin dolar tedavi ücreti çıkartıldığı öğrenildi.

Sağlık bakanlığı, Bali'deki hastane yetkilileri ile görüşüp, tarifeli uçakla dönebilir teşhisi olduğunu öğrendi.