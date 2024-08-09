Son Dakika: Dilan- Engin Polat davasında flaş gelişme: Mahkeme kararını verdi

Yasadışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden kripto cüzdan kullanarak "karapara akladıkları" iddiasıyla haklarında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanık, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Yargılanmaları önümüzdeki ay başlayacak olan Polat çiftinin avukatları, geçtiğiiz günlerde tahliye ve ev hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkemeden ise bu talebe ret yanıtı gelmişti.