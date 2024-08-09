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Son Dakika: Dilan- Engin Polat davasında flaş gelişme: Mahkeme kararını verdi

Son dakika haberi... Karapara akladıkları iddiasıyla haklarında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tutuklu bulunan Polat çifti dahil 5 kişinin tutukluluk incelemesinde mahkeme kararını verdi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 14:32 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 14:35
Son Dakika: Dilan- Engin Polat davasında flaş gelişme: Mahkeme kararını verdi

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Yasadışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden kripto cüzdan kullanarak "karapara akladıkları" iddiasıyla haklarında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanık, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Yargılanmaları önümüzdeki ay başlayacak olan Polat çiftinin avukatları, geçtiğiiz günlerde tahliye ve ev hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkemeden ise bu talebe ret yanıtı gelmişti.

Dilan ve Engin Polat çifti.Dilan ve Engin Polat çifti.

Ret kararının gerekçesi olarak; 'Dilan Polat'ın savunmasının alınmadığını, delillerin daha toplanmadığı ve karartılma ihtimalinin bulunması' olduğu gösterilmişti.

TUTUKLULUKLARINA DEVAM
Tutuklu sanıklarından olan Engin ve Dilan Polat çifti ile Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın aylık tutukluluk incelemesi bugün, mahkemede nöbetçi olan hakim tarafından yapıldı.

Tutuklu 5 sanık hakkındaki kararını açıklayan hakim, tüm delillerin toplanmamış olması ve şüpheliler hakkında kaçma şüphesi olması gerekçesiyle tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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