Altındağ’da korkunç manzara: 11 köpek ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.

BELEDİYEDEN İDDİALARA YALANLAMA

Altındağ Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise köpeklerin bulunduğu alanın, belediyeye ait 5 bin metrekare büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakım evinin yakınında bulunan hayvan mezarlığı olduğu belirtildi. Açıklamada, Bu mezarlık, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen veveya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır. Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 arasında yaşamını yitiren hayvanı toplamaktadır ve sağlıkhijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir. Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır denildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada, 'katliam' olarak lanse edilen paylaşımların tamamen asılsız olduğu kaydedildi.