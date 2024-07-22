Son dakika: Dilan Polat’ın tahliye talebine ret! Tutukluluk halleri devam edecek

Dilan ve Engin Polat 'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlananan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi.







Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken Dilan Polat için de eksik evrakların giderilmesinin ardından itiraza red kararı geldi.