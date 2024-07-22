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Son dakika: Dilan Polat'ın tahliye talebine ret! Tutukluluk halleri devam edecek

Son dakika haberi... Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi. Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 11:15 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 11:18
Son dakika: Dilan Polat’ın tahliye talebine ret! Tutukluluk halleri devam edecek

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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlananan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi.




Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.




Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken Dilan Polat için de eksik evrakların giderilmesinin ardından itiraza red kararı geldi.




Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek.

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