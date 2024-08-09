İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medyadan Başkan Erdoğan ve Yahya Sinwar’ı hedef aldı

Klavye soytarısı İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ı hedef aldı.
Klavye soytarısı İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ı hedef aldı.
SİNWAR'A ALÇAK SUÇLAMA
Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yapan Katz, skandal ifadeler kullanarak Sinwar'ı toplu katliamcı olduğunu iddia etti. Katz paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni arkadaşı, Hamas'ın lideri, toplu katliamcı Yahya Sinwar. Türk milleti sizden utanıyor!" ifadelerini kullandı.
Katz'ın paylaşımında kullandığı fotoğrafın kötü bir photoshop örneği olduğu ortaya çıktı.
ORİJİNAL FOTOĞRAFTA HANİYE VAR
Fotoğrafın orijinalinde İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürdüğü Hamas'ın eski lideri Haniye'nin olduğu belirlendi.
KLAVYE SOYTARILARININ HADSİZ MESAJLARI BİZİ KORKUTMAZ
Katz, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yapmıştı.
Katz'a 7'den 70'e tepkiler çığ gibi büyürken Başkan Erdoğan konuya ilişkin tarihi bir konuşmaya imza attı. "Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez" diyerek Israel Katz'a tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlandı.