İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medyadan Başkan Erdoğan ve Yahya Sinwar’ı hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. (Nisan 2024)

ORİJİNAL FOTOĞRAFTA HANİYE VAR

Fotoğrafın orijinalinde İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürdüğü Hamas'ın eski lideri Haniye'nin olduğu belirlendi.

KLAVYE SOYTARILARININ HADSİZ MESAJLARI BİZİ KORKUTMAZ

Katz, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yapmıştı.

Katz'a 7'den 70'e tepkiler çığ gibi büyürken Başkan Erdoğan konuya ilişkin tarihi bir konuşmaya imza attı. "Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez" diyerek Israel Katz'a tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlandı.