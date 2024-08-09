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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı iftira ve yalanlarla hedef alan Halk TV tekzip yayımladı

CHP fondaşı Halk TV, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsını ve ailesini hedef alan, basın ve yayın etiğinden uzak, ahlak dışı ve asılsız beyanlarla ilgili tekzip yayımladı. Yayımlanan tekzip metninde, "Görev süresi boyunca asılsız türlü iddialar ile hedef gösterilen sayın Berat Albayrak, görevinden ayrıldıktan sonra da aynı saldırılara muhatap bırakılmaya çalışılmakta olup bu ve benzeri hakaret ve iftira içerikli yayınlara ilişkin olarak, hukuken sahip olduğu haklarını sonuna kadar kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 19:09 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 19:09
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı iftira ve yalanlarla hedef alan Halk TV tekzip yayımladı

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CHP fondaşı Halk TV'de yayınlanan programda, Berat Albayrak'ın NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde kullandığı, "Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı, hakikate karşı kör, sağır, uykuda olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü vardır; 'Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli" sözlerine yer verildi.

BERAT ALBAYRAK VE AİLESİNE ASILSIZ İTHAM VE İFTİRA
Bu sözlerin ardından program konuğu Yavuz Değirmenci açıklamaları bağlamından kopartarak hem Berat Albayrak'a hem de ailesi hakkında asılsız itham ve iftiralarda bulundu.

Programın ardından Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından tekzip dilekçesi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Dilekçeyi değerlendiren 3. Sulh Ceza Hakimliği Berat Albayrak'ı haklı bularak, Halk TV'nin iftira attığı programın yayınlandığı gün ve saatte tekzip metnini yayınlamasına karar verdi. Kararın ardından Halk TV'de tekzip metni yayımlandı.

İşte CHP fondaşı Halk TV'de yayımlanan tezkip metninin tamamı:

Halk Tv'de 30.06.2024 tarihinde yayınlanan "Sansürsüz" isimli programda sayın Berat Albayrak'ın şahsını ve ailesini hedef alan, basın ve yayın etiğinden uzak, ahlak dışı ve asılsız beyanlarda bulunulmuştur.

Halk Tv yayınlarında daha önce de sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılar tekzibe ve davalara konu edilmiş olup esasen Halk Tv'nin basın ve yayıncılığın temel prensiplerinden olan "gerçek" haber yapma kriterine uyacağına dair herhangi bir inancımız olmasa da izleyicilerinin bilgilendirilmesi için açıklamada bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilimiz sayın Berat Albayrak, kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde: "Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı, hakikate karşı kör, sağır, uykuda olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü vardır; 'Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli.'" ifadelerini kullanarak mezun olan öğrencileri cesaretlendirici bir konuşma gerçekleştirmiştir. Sayın Berat Albayrak'ın işbu konuşması Halk Tv yayınında ekrana verilmiş ve program konuğu Yavuz Değirmenci isimli müfteri, müvekkilimizin açıklamalarını bağlamından kopartarak hem sayın Berat Albayrak ve ailesi hem de NUN Okulları hakkında asılsız ithamlarda bulunmuştur. Program konuğu, "128 milyar dolar iftirasını" yeniden ortaya atmış, müvekkilimizin iş hayatına, siyasi kariyerine, kurucusu olduğu vakfa, evladına ve aile birliğine kadar saldırma cüretini göstermiştir.
Yakın siyasi tarihin en organize saldırısı ve karalama kampanyası olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından, milletvekiline ve parti yöneticilerine kadar bilinçli şekilde iştirak edilen "128 milyar dolar iftirası" nedeniyle açılan davada, Cumhuriyet Halk Partisi tazminat ödemeye mahkum edilmiş ve tahsil edilen bedelin tamamı sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanmıştır. Merkez Bankası kayıtlarının açık, izlenebilir ve şeffaf olduğu ve rezerv buharlaşması şeklinde bir ithamın gerçekleşmesinin olanaksız olduğu herkesin malumudur. "128 milyar dolar iftirası" kapsamında ortaya atılan safsatalara teknik anlamda sayısız kere izah getirilmiş olmasına ve Mahkeme kararları ile asılsızlığı tasdik edilmesine rağmen bu şekilde tekraren dolaşıma sokulmasının iyi niyetli izahı bulunmamaktadır. Gerçek basın mensuplarının yargı kararları ile hukuksuzluğu tasdiklenmiş temelsiz isnatları bu şekilde yayına vermelerinin habercilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği açıktır.



Program konuğu, anılan yayında asılsız konuşmalarına devam etmiş ve izleyicileri yanıltmak maksadıyla, NUN Okulları'nın kuruluşu ve işleyişi hususunda da iddialarda bulunmuştur. Yayında konuşulanların aksine NUN Okulları'nın kurulu olduğu alan kamuya ait değildir ve ilkokul, ortaokul, lise, vakıf, yurt binaları ve idari bina dahil olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamını özel mülkte devam ettirmektedir.

Anılan yayında, NUN Okulları her ne kadar kar amacı taşıyan bir okul gibi lanse edilmeye çalışılmışsa da belirtmek gerekir ki öğrencilerinin %50'sinden fazlası burslu olarak öğrenimine devam etmektedir. İşbu somut veriden de anlaşılacağı üzere NUN Okulları gelirlerini, burs sürekliliği ile eğitim altyapısını güçlendirmeye ayırmakta olup tek amacı Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacak nesillerin yetiştirilmesidir.

Program boyunca sayın Berat Albayrak'ın evladından tutun da ailesine kadar toplumca mukaddes kabul edilmesi gereken her türlü değere saldırı gerçekleştirilmiş ve Halk Tv tarafından bu ahlak dışı saldırılar olağan kabul edilerek herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır.

Program konuğu bu ana kadar sıraladığı hakaret, iftira ve temelsiz iddialarla yetinmemiş bu kere de müvekkilimiz sayın Berat Albayrak'ın iş ve siyasi hayatını, vasfını ve özelliklerini sorgulamaya kalkmıştır.



Bu vesileyle belirtmek isteriz ki; Müvekkilimiz sayın Berat Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden 1999 yılında mezun olmuştur.

2004 yılında New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta finans üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır. 2011 yılında ise "Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Finansmanı" alanında çalışma yaparak doktora derecesi ile öğretim hayatını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında atılmış ve 1999 yılında Çalık Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Türk ekonomisinin zorlu sınavlardan geçtiği 2001 krizinde şirketin finansman ve likidite yapısını başarıyla yönetmiştir. Yine 2002-2006 yılları arasında şirketin ABD ofisinde finans direktörü olarak çalışmıştır. 2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen müvekkilimiz, 2007 yılında göstermiş olduğu başarıları neticesinde şirketin genel müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2007 yılında yaklaşık 1 milyar dolar talep ile 200 milyon dolarlık Türkiye'deki ilk holding Euro Bond ihraç sürecini yöneten sayın Berat Albayrak, 2008 yılında FAVÖK değerinin 34 katı satış bedeli ile Türkiye'deki en yüksek yurtdışı şirket satışını gerçekleştirmiştir. 2007-2008 yıllarında ise Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolar değerinde yabancı yatırım sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

Sayın Berat Albayrak, kısaca özetlenen okul hayatı ve özel sektör tecrübeleri sonrası kamuda hizmetlerine devam etmiş ve Enerji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürütmüştür.

Müvekkilimizin bakanlıktan ayrılışının üzerinden 4 sene geçmiş olmasına rağmen Halk Tv ve benzeri kanallarda büyük bir motivasyonla aleyhine kara propaganda yürütülmesinin sebebi, ülkemiz menfaatine yürütülen sayısız icraatlarıdır.

Sayın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde yürütülen petrol arama çalışmaları kapsamında, geniş bir bölgede, Türkiye'de ilk kez uçakla gravite manyetik veri toplama işlemi uygulanmıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk derin sondajı Hakkari Çukurca'da gerçekleştirilmiştir. Bu atılan adımlar neticesinde halihazırda Şırnak/Gabar'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline gelmiştir. Yine Sayın Berat Albayrak döneminde Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemileri ülke envanterine dahil edilmiştir. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de toplamda 710 milyar metreküplük tarihi bir keşif gerçekleştirmiştir. Bu kaynak Türkiye'mizin toplamda 4 yıllık ihracatına karşılık gelmektedir. Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının %10'unu tek başına karşılayacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Reaktörü'nün temeli 2018'de sayın Berat Albayrak döneminde atılmıştır. Türkiye'nin daha önce "Batı Akımı" ile dört farklı ülkenin transit dağıtımıyla Rusya'dan tedarik ettiği doğalgazın güzergahına alternatif olarak projelendirdiği ve Rusya ile karşılıklı anlaşma imzalayıp devreye aldığı Türk Akımı projesi yine bu dönemde hayata geçirilmiş ve Türkiye dağıtıcı rolünü üstlenmiştir. Kısacası ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır.
Yine sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlık görevini yürüttüğü süreç içerisinde; enflasyonla mücadelede para ve maliye politikaları arasında uyguladığı reformlar ile %25'ler seviyesinde devralınan enflasyon, bir yıl içerisinde tek hanelere indirilmiştir. Covid-19 dönemindeki zorlu koşullara karşın enflasyon %11 seviyesinde tutulmuştur. Sayın Berat Albayrak göreve geldiğinde 57 milyar dolar seviyesinde olan cari açık, bir yıl içerisinde kapatılmış ve 17 yılın ardından 2019 yılında Türkiye ekonomisi 5,3 milyar dolar cari fazla vererek Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. 2020 yılında kamu bankaları aracılığıyla tarihin en uzun vadeli ve en düşük konut kredi oranıyla alt ve orta gelir grubundaki yüz binlerce vatandaşımız konut sahibi olmuştur. Türkiye'nin en stratejik hamlelerinden biri olan yurt dışındaki altın rezervlerimizin ülkeye taşınması yine sayın Berat Albayrak döneminde gerçekleştirilmiştir. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye'ye getirilmiş ve Merkez Bankası altın rezervi 2020 yılı sonu itibari ile 719 tona ulaşmıştır.



Bakanlık görevi öncesi Haziran 2018'de Merkez Bankası rezervi 98,4 milyar dolar iken görevinden ayrıldığı 2020 tarihinde ise; finansal saldırılara, yabancı ülke yaptırımlarına ve ağır pandemi şartlarına rağmen 85,2 milyar dolar olmuştur. Türkiye ekonomisi, 2020 yılında elde ettiği %1,8'lik büyüme performansı ile Covid-19 salgınına karşın pozitif ayrışmayı başarmıştır.

Bütün dünya ülkelerinin küçüldüğü bu pandemi yılında Türkiye, verileri açıklanan G-20 üyesi ülkeler arasında büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur. Bu başarıların yanı sıra Merkez Bankası, tarihinde görülmemiş bir şekilde toplam 165 milyar Türk Lirası'nın üzerinde kâr elde ederek rekor kırmış ve politika faizi bu %8,25'e kadar gerilemiştir.

Görev süresi boyunca asılsız türlü iddialar ile hedef gösterilen sayın Berat Albayrak, görevinden ayrıldıktan sonra da aynı saldırılara muhatap bırakılmaya çalışılmakta olup bu ve benzeri hakaret ve iftira içerikli yayınlara ilişkin olarak, hukuken sahip olduğu haklarını sonuna kadar kullanmaya devam edecektir.

Tekzibe konu programda, sayın Berat Albayrak'a yöneltilen kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki ifadeleri kullanan program konuğunu ve basın etik ilkeleri ile bağdaşmayan beyanlara göz yuman Halk TV'yi, "Sansürsüz" programı moderatörü ve konuklarını kınıyor ve cevabımızı kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz.

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