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FETÖ'cü firari savcı Zafer Yıldız yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan geçmiş dönemde Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ihraç savcı Zafer Yıldız yapılan operasyon sonucu İstanbul Bağcılar'da yakalandı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 10:36 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:41
FETÖ’cü firari savcı Zafer Yıldız yakalandı!

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında hapis cezası olan ihraç savcı Zafer Yıldız yakalandı.

FETÖ'cü savcı Zafer YıldızFETÖ'cü savcı Zafer Yıldız

ÖNCE TESPİT SONRA OPERASYON
FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

FETÖ'CÜ ZAFER YILDIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı.

FETÖ'cü Zafer Yıldız tutuklandıFETÖ'cü Zafer Yıldız tutuklandı

Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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