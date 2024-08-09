FETÖ’cü firari savcı Zafer Yıldız yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü 'ne üye olmak suçundan hakkında hapis cezası olan ihraç savcı Zafer Yıldız yakalandı.

FETÖ'cü savcı Zafer Yıldız

ÖNCE TESPİT SONRA OPERASYON

FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.