FETÖ’cü firari savcı Zafer Yıldız yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında hapis cezası olan ihraç savcı Zafer Yıldız yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında hapis cezası olan ihraç savcı Zafer Yıldız yakalandı.
ÖNCE TESPİT SONRA OPERASYON
FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.
FETÖ'CÜ ZAFER YILDIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı.
Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.