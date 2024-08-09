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Ankara'da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara otobüs kazası son dakika haberleri... Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığı bildirildi. A Haber canlı yayınına katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk tespitlere göre kaza şoförün uyuması nedeniyle oldu." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kazayla ilgili 3 savcının görevlendirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 09:30 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:18
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

AHaber CANLI YAYIN

YOLDAN ÇIKARAK KÖPRÜ AYAKLARINA ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.



26 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında yaralanan 26 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Polatlı mevkisinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Ankara Valisi Vasip Şahin ise ilk belirlemelere göre kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını bildirdi.



İLK BELİRLEMELERE GÖRE KAZANIN NEDENİ ŞOFÖRÜN UYUMASI
A Haber canlı yayınına katılan Vali Şahin, "İlk tespitlere göre kaza şoförün uyuması nedeniyle oldu." dedi.

Otobüs kazası neden oldu?

YOLDA FREN İZİ YOK
Şahin, yolda fren izi olmadığını ve ilk belirlemelere göre şoförün uyumuş olma ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.



3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polatlı yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında ilişkin soruşturma başlatıldığını, soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat TürkoğluKaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu

KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI
Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten."

Kornaya bastık ama duymadı

"Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. "

"Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLMEYE BAŞLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verilmeye başlandığını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

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