Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.
ANA GÜNDEM FİLİSTİN
Erdoğan ve Al Sani'nin görüşmesinde ana gündem Filistin ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.
ANA GÜNDEM FİLİSTİN
Erdoğan ve Al Sani'nin görüşmesinde ana gündem Filistin ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak.
Görüşmede İşgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon konuşulacak.
Soykırımcı Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar masaya yatırılacak.
TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ
Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirilecek.
Geçen yıl 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunulacak.