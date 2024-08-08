ANA GÜNDEM FİLİSTİN Erdoğan ve Al Sani'nin görüşmesinde ana gündem Filistin ve Orta Doğu 'daki gelişmeler olacak.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar masaya yatırılacak.

Görüşmede İşgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon konuşulacak.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ

Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirilecek.

Geçen yıl 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunulacak.