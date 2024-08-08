TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan TikTok değerlendirmesi: Kabul edilebilir değil

Söz konusu Atatürk paylaşımları
ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR GERÇEKLİKTEN KOPUK
Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.
'DİJİTAL TELİF, MECLİS AÇILDIĞI ZAMAN GÜNDEME ALINACAK'
Komisyonunun yeni yasama döneminde Dijital Telif Yasası'na ilişkin çalışma yapacağını vurgulayan Yayman, "Yaz döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve yine bu konuyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşları yan yana getiren toplantı yapacağız. Ağustos ayının sonuna doğru ve dijital telif ile ilgili ev ödevimizi yapıp yeni yasama döneminde dosyamızı hazırlamış bir biçimde inşallah Meclis açıldığı zaman gündeme alacağız" değerlendirmesinde bulundu.