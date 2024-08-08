MSB'den "Çok katmanlı hava savunma sistemi" mesajı! Suriye'de neler oluyor? Ayn-El Arap'ta 'Rus - Şam üssü' iddiaları

Ayn-El Arap'ta 'Rus - Şam üssü' iddiaları
RUSYA VE SURİYE REJİMİNİN AYN-EL ARAP BÖLGESİNDE ORTAK ÜS KURDUĞUNA DAİR HABERLER
Bakanlık kaynakları, Rusya ile Suriye rejiminin Ayn-el Arap bölgesinde ortak üs kurduğuna dair haberlerle ilgili şunları söyledi:
"Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile iki mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakatlar kapsamında; terörist unsurların belli bir bölgeye çekilmesiyle ilgili tedbir alınması yer alıyordu. Biz o günden bugüne kadar bu kapsamda yapılacak her türlü çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orada da Ruslar ile rejimin bir faaliyeti olduğu açık ve bizim tespitlerimizde de bu var. Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD-YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz ve yakinen de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için esas olan sınırlarımızın, halkımızın güvenliğidir. O bölgelerden bize herhangi bir taciz, saldırı olması durumunda da gerekli karşılığı her zaman misliyle veririz."
Gök Vatan'a 'Çelik Kubbe'
ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
Bakanlık kaynakları, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturulmasına yönelik kararla ilgili sorular üzerine "Türkiye'nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir" yanıtını verdi.
Yüksek Askeri Şura Kararları
YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARINA İLİŞKİN SORULAR
Son Yüksek Askeri Şura Kararlarına yönelik sorular üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:
"TSK'da görevli general/amiral ve albayların terfi ve emeklilik işlemleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 3 ve 8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nin ilgili maddeleri kapsamında icra edilmektedir.
MSB tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve tüm TSK'nın katılımı ile yaklaşık 1 yıl süren, titiz bir çalışma yapılmaktadır. YAŞ değerlendirmesine girecek general/amiral ve albayların; meslekî safahatları ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu çalışma, inceleme ve analizler; Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, YAŞ Heyeti'nin değerlendirmelerine sunulmakta, heyetin değerlendirmeleri sonucu alınan YAŞ kararları, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile tekemmül etmesini müteakip, kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereği General/Amiral rütbelerine yükselebilmek için; asgari lisans düzeyinde eğitim şartı aranmaktır. Bu kapsamda, yükselme sırasında bulunan albay rütbesinde bir personel, kaynağı ne olursa olsun, ilgili mevzuatta gerekli terfi şartlarını sağlaması halinde ve kadro ihtiyacı kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, Yüksek Askerî Şûra Heyeti'nin değerlendirmeleri neticesinde, dün olduğu gibi bugün de, generalliğe/amiralliğe yükseltilebilmektedir. Ayrıca, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin de, özlük haklarına ilişkin herhangi bir hak kaybı bulunmamaktadır. Bu hususlara yönelik her türlü yasal düzenleme yapılmıştır.
Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400'den fazla Albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir, abartılı bir ifadedir. Emekli edilen Albay sayısı çok daha azdır. Emekli bildirimleri personelin kişilik haklarını korumak maksadıyla sadece 'kişiye özel' yapılmaktadır. Emekli edilen Albaylarla ilgili ortaya atılan iddialar doğru olmadığı gibi, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 455 Albayın görev süresi 2 yıl süreyle uzatılmıştır. TSK'da her bir personel kıymetlidir. Emeklilikle ilgili yapılan tüm değerlendirmeler TSK'nın ihtiyaçları, personelin mesleki safahati ve kadro durumuna göre yapılmaktadır."