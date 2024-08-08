MSB'den "Çok katmanlı hava savunma sistemi" mesajı! Suriye'de neler oluyor? Ayn-El Arap'ta 'Rus - Şam üssü' iddiaları

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık Z raporunu yayımladı.



MSB kaynakları, terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarının Irak'ın kuzeyinde pek çok askerin şehit olduğuna dair iddialarına ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

"Pençe bölgesindeki operasyonlarımız etkili ve başarılı şekilde devam ediyor. Irak ile koordinasyonumuz hem olumlu, hem de her geçen gün artarak devam ediyor. Dönem dönem terör örgütüne müzahir basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapılıyor. Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesi, de çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz. Bunun dışında terör örgütüne müzahir yayın organları tarafından yapılan gerçek dışı bütün açıklamalara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarının dışındaki açıklamalar dikkate alınmamalı."





Son dönemde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının artması, kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçmemizle alakalı bir konu. Oradaki mağaralarda kalan teröristler var, onlar yavaş yavaş temizleniyor. .Orası tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz."