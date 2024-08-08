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MSB'den "Çok katmanlı hava savunma sistemi" mesajı! Suriye'de neler oluyor? Ayn-El Arap'ta 'Rus - Şam üssü' iddiaları

Milli Savunma Bakanlığı, PKK ile mücadelede Irak'la sahadaki iş birliğinin artarak devam edeceğini öngördüklerini duyurdu. Suriye'nin doğusundaki aşiretlerin PKK ile giriştiği çatışmaya ilişkin konuşan Bakanlık kaynakları, "ABD'nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG'lileri (YPG) bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz" dedi. Rusya ve Şam'ın Ayn-El Arap'ta yeni bir üs kurduğuna ilişkin haberlere de değinen Bakanlık, "Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD-YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan MSB, çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturulmasına yönelik kararla ilgili net mesaj verdi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 12:03 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 12:43
MSB’den Çok katmanlı hava savunma sistemi mesajı! Suriye’de neler oluyor? Ayn-El Arap’ta ’Rus - Şam üssü’ iddiaları

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Milli Savunma Bakanlığı, haftalık Z raporunu yayımladı.

MSB kaynakları, terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarının Irak'ın kuzeyinde pek çok askerin şehit olduğuna dair iddialarına ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

"Pençe bölgesindeki operasyonlarımız etkili ve başarılı şekilde devam ediyor. Irak ile koordinasyonumuz hem olumlu, hem de her geçen gün artarak devam ediyor. Dönem dönem terör örgütüne müzahir basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapılıyor. Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesi, de çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz. Bunun dışında terör örgütüne müzahir yayın organları tarafından yapılan gerçek dışı bütün açıklamalara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarının dışındaki açıklamalar dikkate alınmamalı."

MSB'den haftalık Z raporu!

Son dönemde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının artması, kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçmemizle alakalı bir konu. Oradaki mağaralarda kalan teröristler var, onlar yavaş yavaş temizleniyor. .Orası tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz."

Irak'la sahada iş birliği artacakIrak'la sahada iş birliği artacak

TERÖRLE MÜCADELEDE IRAK HÜKÜMETİ İLE TEMASLARDA NE AŞAMADAYIZ?

Bakanlık kaynakları, terörle mücadelede kapsamında Irak hükümeti ile koordinasyonun nasıl devam ettiği, ortak operasyon yapılıp yapılmadığına dair sorulara da şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretinde alınan kararlar çerçevesinde Irak hükümeti ile koordineli çalışmalarımız olumlu şekilde devam ediyor. Hem sahada hem de Irak tarafından alınan son kararlarda bunu açıkça görüyoruz. PKK'nın 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi önemli bir adım ama biz tamamen 'terör örgütü' ilan edilmesini bekliyoruz. PKK ile bağlantılı üç organizasyonun kapatılmasını da önemsiyoruz. Sahadaki işbirliğinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

ABD Suriye'de PKK/YPG/SDG'ye destek veriyor.ABD Suriye'de PKK/YPG/SDG'ye destek veriyor.


SURİYE'DE ARAP AŞİRETLERİ İLE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında devam eden son çatışmalarla ilgili de şunları söyledi:

"Bu çatışmalar dönem dönem alevleniyor. Çünkü Deyrizor bölgesinde terör örgütü SDG ve YPG'nin yapmaya çalıştığı işlere oranın gerçek sahipleri olan yerel halk karşı çıkıyor. ABD'nin de o bölgeye oraya bir miktar SDG'liyi sevk ettiğine dair bilgiler var. İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik sonrası İran'ın bazı ABD üslerine de saldırısı olmuştu. ABD'nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG'lileri bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz."

Ayn-El Arap'ta 'Rus - Şam üssü' iddialarıAyn-El Arap'ta 'Rus - Şam üssü' iddiaları

RUSYA VE SURİYE REJİMİNİN AYN-EL ARAP BÖLGESİNDE ORTAK ÜS KURDUĞUNA DAİR HABERLER

Bakanlık kaynakları, Rusya ile Suriye rejiminin Ayn-el Arap bölgesinde ortak üs kurduğuna dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile iki mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakatlar kapsamında; terörist unsurların belli bir bölgeye çekilmesiyle ilgili tedbir alınması yer alıyordu. Biz o günden bugüne kadar bu kapsamda yapılacak her türlü çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orada da Ruslar ile rejimin bir faaliyeti olduğu açık ve bizim tespitlerimizde de bu var. Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD-YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz ve yakinen de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için esas olan sınırlarımızın, halkımızın güvenliğidir. O bölgelerden bize herhangi bir taciz, saldırı olması durumunda da gerekli karşılığı her zaman misliyle veririz."

Gök Vatan'a 'Çelik Kubbe'Gök Vatan'a 'Çelik Kubbe'

ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

Bakanlık kaynakları, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturulmasına yönelik kararla ilgili sorular üzerine "Türkiye'nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir" yanıtını verdi.

Yüksek Askeri Şura KararlarıYüksek Askeri Şura Kararları

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARINA İLİŞKİN SORULAR

Son Yüksek Askeri Şura Kararlarına yönelik sorular üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"TSK'da görevli general/amiral ve albayların terfi ve emeklilik işlemleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 3 ve 8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nin ilgili maddeleri kapsamında icra edilmektedir.

MSB tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve tüm TSK'nın katılımı ile yaklaşık 1 yıl süren, titiz bir çalışma yapılmaktadır. YAŞ değerlendirmesine girecek general/amiral ve albayların; meslekî safahatları ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu çalışma, inceleme ve analizler; Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, YAŞ Heyeti'nin değerlendirmelerine sunulmakta, heyetin değerlendirmeleri sonucu alınan YAŞ kararları, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile tekemmül etmesini müteakip, kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereği General/Amiral rütbelerine yükselebilmek için; asgari lisans düzeyinde eğitim şartı aranmaktır. Bu kapsamda, yükselme sırasında bulunan albay rütbesinde bir personel, kaynağı ne olursa olsun, ilgili mevzuatta gerekli terfi şartlarını sağlaması halinde ve kadro ihtiyacı kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, Yüksek Askerî Şûra Heyeti'nin değerlendirmeleri neticesinde, dün olduğu gibi bugün de, generalliğe/amiralliğe yükseltilebilmektedir. Ayrıca, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin de, özlük haklarına ilişkin herhangi bir hak kaybı bulunmamaktadır. Bu hususlara yönelik her türlü yasal düzenleme yapılmıştır.

Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400'den fazla Albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir, abartılı bir ifadedir. Emekli edilen Albay sayısı çok daha azdır. Emekli bildirimleri personelin kişilik haklarını korumak maksadıyla sadece 'kişiye özel' yapılmaktadır. Emekli edilen Albaylarla ilgili ortaya atılan iddialar doğru olmadığı gibi, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 455 Albayın görev süresi 2 yıl süreyle uzatılmıştır. TSK'da her bir personel kıymetlidir. Emeklilikle ilgili yapılan tüm değerlendirmeler TSK'nın ihtiyaçları, personelin mesleki safahati ve kadro durumuna göre yapılmaktadır."


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