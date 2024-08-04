İstanbullunun cebini yakan İSKİ vurgunu! Soygunun rakamlarla boyutu: 32 metreküp su 1263, 30 metreküplük doğal gaz 206 TL





Öte yandan su ve doğal gaz faturaları metreküp cinsinden karşılaştırıldığında İBB'nin elde ettiği haksız kazanç çok net anlaşılıyor.



İstanbul'da 30 metreküplük bir su kullanımına son gelen zam ve İBB'nin geç faturalandırması ile 1000 lira ve üzeri bedel çıkarılıyor.



Oysa megakentte aynı metreküp oranında doğal gaz kullanımı devletin verdiği destekler sonucu sadece 206 TL.

Ekrem İmamoğlu





İSTANBUL'DA DOĞAL GAZ SUDAN DAHA UCUZ



Gelinen bu noktada yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla elde edilen ve oldukça meşakkatli bir sürecin sonucunda evlere ulaşan doğal gaz, İstanbul'da sudan ucuz konumda.



İMAMOĞLU SUYU ALTIN FİYATINDAN SATIYOR



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB döneminde Melen'den İstanbul'a kazandırdığı kaynaktan elde edilen suyu İstanbul'a tabiri caizse altın fiyatından satıyor.

Metreküp cinsinden su ve doğal gaz faturası karşılaştırılması



İSTANBUL'UN SUYU BAKÜ - CEYHAN BORU HATTI'NDAN MI GELİYOR?



Bir vatandaş sosyal medya hesabından su ve doğal gaz faturalarını karşılaştırıp aradaki vurguna "45 metreküp doğal gaz 285 lira. 32 metreküp su 1263 lira. İstanbul'un suyu Bakü - Ceyhan Boru Hattı'ndan mı geliyor?" sözleriyle tepki gösterdi.











İSTANBUL'A CAN SUYU: TEMELİ BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİNDE ATILDI



İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasında en önemli yatırımlardan biri olan Melen Barajı projesinin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde atılmıştı.



MELEN'İN HİKAYESİ



Eski Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Melen Barajı ile ilgili, "Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür. Özellikle 30 yaşının altındaki vatandaşlarımız daha iyi bilmesi için; 1994 öncesi İstanbul'un içler acısı durumunu hatırlatmalı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız muazzam içmesuyu yatırımlarını anlatmakta fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.



Eroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



1994 öncesi İstanbul'u yönetemeyenler susuzluktan şehri Kerbelaya çevirmişti



Mahalle aralarında su satış istasyonları kurulmuş, vatandaşlar su kuyruklarında evlerine parayla su götürmek için saatlerce bekler olmuşlardı.



Şehirde su turizmi başlamıştı. İstanbulluların en büyük lüksü "15 günde bir suya razıyız ama hangi gün verileceğini bilelim" idi.

1994 öncesi susuz İstanbul



*Susuzluk sebebiyle kolera vakıaları artmış, salgın hastalıklar insan sağlığını tehdit eder hale gelmişti. Özellikle çocuklarda bitlenme hadiseleri sıklıkla görülmeye başlamıştı. İstanbul'da o dönemde yaşanan su sıkıntısı karikatürlere dahi mevzu bahis olmuştu. *Suya hasret kalmış İstanbullular isyan bayrağını açmış, her gün İBB önünde protesto gösterileri yapıyordu.

Belediye şehri yönetemiyordu.



7 DEREDEN 7 TEPEYE SUYU İLETTİK



*Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu 1994 yılı, İstanbul ve İstanbullular için bir milat olmuştur.

5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak vazifelendirildim. 1 Ocak 1995'te su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık. 7 Dereden 7 Tepeye suyu ilettik.



*1995 yılında Istıranca Dereleri Projelerinin 1'inci kademesini teşkil eden; Düzdere, Kuzulu Dere ve Büyükdere Barajlarını, 1997 ile 2000 yılları arasında da 2'nci kademeyi teşkil eden; Elmalıdere, Sultanbahçedere, Kazandere ve Papuçdere Barajlarını hizmete aldık.



*1994 yılından 2019 yılına kadar 25 yılda İstanbul'a muazzam içmesuyu yatırımları yaptık. Su temini ile alakalı 600 adet tesis hizmete aldık. Dev isale hatları, ileri içmesuyu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, içme suyu hazneleri ve su şebekelerini inşa ettik.





*1994 ile 2019 yılları arasında yaptığımız muazzam çalışmalar neticesinde su kaynaklarının kapasitesini arttırdık. 1994'te 590 milyon metrekül olan ancak yüzde 65 şebeke kayıplarıyla 206 milyon metreküp su verilirken, 2019'da 1 milyar 653 milyon metreküpe yükselttik. Takriben 8 katına çıkarttık.



*İsale hattı uzunluğu 227 km'den 2 bin 602 kilometreye, içmesuyu şebeke hattının uzunluğunu ise 19 bin 146 kilometreye çıkarttık. Bu büyüklükteki uzunluk ekvator uzunluğunun yarısına tekabül etmektedir.



Yeni içmesuyu şebeke hatları ile, şebekelerin içmesuyu kaybını yüzde 65'ten yüzde 25'e düşürdük. *Suya hasret kalmış İstanbullular isyan bayrağını açmış, her gün İBB önünde protesto gösterileri yapıyordu.Belediye şehri yönetemiyordu. İSKİ 'nin eski müdürünün skandalları tarihe geçmişti. Bu yönetim İSKİ'ye 1,5 milyar Dolar borç bıraktı.*Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu 1994 yılı, İstanbul ve İstanbullular için bir milat olmuştur.5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak vazifelendirildim. 1 Ocak 1995'te su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık. 7 Dereden 7 Tepeye suyu ilettik.*1995 yılında Istıranca Dereleri Projelerinin 1'inci kademesini teşkil eden; Düzdere, Kuzulu Dere ve Büyükdere Barajlarını, 1997 ile 2000 yılları arasında da 2'nci kademeyi teşkil eden; Elmalıdere, Sultanbahçedere, Kazandere ve Papuçdere Barajlarını hizmete aldık.*1994 yılından 2019 yılına kadar 25 yılda İstanbul'a muazzam içmesuyu yatırımları yaptık. Su temini ile alakalı 600 adet tesis hizmete aldık. Dev isale hatları, ileri içmesuyu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, içme suyu hazneleri ve su şebekelerini inşa ettik.*1994 ile 2019 yılları arasında yaptığımız muazzam çalışmalar neticesinde su kaynaklarının kapasitesini arttırdık. 1994'te 590 milyon metrekül olan ancak yüzde 65 şebeke kayıplarıyla 206 milyon metreküp su verilirken, 2019'da 1 milyar 653 milyon metreküpe yükselttik. Takriben 8 katına çıkarttık.*İsale hattı uzunluğu 227 km'den 2 bin 602 kilometreye, içmesuyu şebeke hattının uzunluğunu ise 19 bin 146 kilometreye çıkarttık. Bu büyüklükteki uzunluk ekvator uzunluğunun yarısına tekabül etmektedir.Yeni içmesuyu şebeke hatları ile, şebekelerin içmesuyu kaybını yüzde 65'ten yüzde 25'e düşürdük. *Dünyanın en ileri içmesuyu arıtma tesislerini İstanbul'a kazandırdık. Fatih Sultan Mehmet İçmesuyu Arıtma Tesisi, Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Halihazır kapasite günlük 4,4 milyon metreküptür.



*1994 öncesinde 6,5 milyon nüfuslu şehre yeterli içmesuyu sağlayamayan bir yönetimden devralmıştık İstanbul'u. Yaptığımız çalışmalarla, nüfusu 16 milyona ulaşan İstanbul'u, musluklarından kesintisiz su akan bir şehir haline getirdik.

Başkan Erdoğna, Melen suyunu İstanbul'un Avrupa yakasına taşıyacak tünelde (2009)



*1994 öncesi yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamamak için İstanbul'a köklü çözüm olacak Melen Projesini hayata geçirdik.

İstanbul'un içmesuyu ihtiyacını 2071 yılına kadar teminat altına alan Melen Projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük içmesuyu temin projesidir.

*İstanbul'un suyunu 2071'e kadar garanti altına alan Melen Projesi, toplam 4 safhadan müteşekkil olup nihai safhası tamamlandığında İstanbul'a yıllık takriben 1 milyar metreküp su temin edilecektir.



*Melen Projesi, 4 safhadan müteşekkil olup, merhale merhale tamamlanarak işletmeye alınmaktadır. Çünkü kaynakların israf edilmemesi için ve yapılan yatırımın hemen faydaya dönüşmesi için bu büyüklükteki projelerin kısım kısım devreye alınması temel mühendislik prensibidir.



*Projenin birinci kademesi, 2007 yılında vuku bulan kuraklık yüzünden öne çekilerek Ekim 2007'de devreye aldık.



Melen suyunu, şafak harekâtı ile acil olarak 20 Ekim 2007 tarihinde, saat 16:59'da İstanbul'a (Ömerli Barajına) ilettik.



*Projenin ikinci merhalesinde; Melen – Cumhuriyet Arıtma Tesisi arası dev isale hattını ve Cumhuriyet İleri İçmesuyu Arıtma Tesisini inşa ettik.

*Projenin üçüncü merhalesinde Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan dev Boğaz Geçiş Tünelini inşa ettik.



Üçüncü merhaleyi 12 Aralık 2012 tarihinde tamamlayarak Melen suyunu Asya yakası ve Boğaz Geçiş Tünelinden Kâğıthane Arıtma Tesisine ileterek Avrupa yakasına verdik.

CHPli İBB 3,3 milyar TLlik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var