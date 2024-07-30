Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, suçlu bulunduğu davada büyük ceza | Bu bir uyarı!

Meta, Texas'taki biyometrik veri davasında 1,4 milyar dolar ödeyecek
Meta, Texas'taki biyometrik veri davasında 1,4 milyar dolar ödeyecek
META 1,4 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Texas'taki davada 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Texas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, "şirketin milyonlarca Texaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için" Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Anlaşmanın şartları, şimdiye kadar herhangi bir eyalet tarafından yapılan en büyük anlaşma olma özelliğini taşıyor.
GİZLİLİK İHLALİ YAPAN ŞİRKETLERE UYARI
Texas Başsavcısının açıklamasında, bunun, Texas'ın "Biyometrik Tanımlayıcının Toplanması veya Kullanımı Yasası" kapsamında açıklan ilk dava ve sağlanan ilk uzlaşma, Texaslıların gizlilik haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunan tüm şirketlere bir uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.
KİŞİLERİN YÜZDE GEOMETRİLERİ ALINIYOR
Meta'nın 2011'de "Etiket Önerileri" adı verilen özelliği kullanıma sunduğu anımsatılan açıklamada, bu özelliğin nasıl çalıştığı açıklanmadan tüm Texaslılar için otomatik olarak açıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Meta'nın 10 yıldan fazla süredir Facebook'a yüklenen fotoğraflarda yer alan neredeyse her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımını uyguladığı ve kişilerin yüzde geometrisi kayıtlarının alındığı ifade edildi.
MİLYONLARCA VERİ İZİNSİZ ALINMIŞTI
Texas Başsavcısı Paxton, Şubat 2022'de, milyonlarca Texaslının biyometrik verilerini rızaları olmadan yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.
Meta , ülkenin en katı yasalarından biri olarak kabul edilen Illinois gizlilik yasası kapsamında açılan biyometrik gizlilik davasını çözmek için 2020'de DE 650 milyon dolar ödemeyi ayrı ayrı kabul etmişti.