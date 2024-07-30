Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, suçlu bulunduğu davada büyük ceza | Bu bir uyarı!

META 1,4 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Texas'taki davada 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Texas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, "şirketin milyonlarca Texaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için" Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Anlaşmanın şartları, şimdiye kadar herhangi bir eyalet tarafından yapılan en büyük anlaşma olma özelliğini taşıyor.