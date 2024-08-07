Çelik Kubbe Yunan medyasında: "Erdoğan kendi 'Çelik Kubbe'sini hazırlıyor

Bizler Türk Savunma Sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve millî teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, "Yükselen Türkiye'nin Güçlenen Yıldızı" olacağız.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

ÇELİK KUBBE NEDİR?

Çelik Kubbe, Türk savunma sanayii tarafından bir "sistemler sistemi" olarak geliştiriliyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak.