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Çelik Kubbe Yunan medyasında: "Erdoğan kendi 'Çelik Kubbe'sini hazırlıyor

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısından hava savunma sistemi için flaş bir adım geldi. Komite, “Çelik Kubbe” sistemi için start verilmesi kararına vardı. Beştepe’deki kritik karar Yunan basınında büyük yankı buldu. İnternet siteleri Çelik Kubbe’yi manşetlerine taşırken “Erdoğan kendi 'Çelik Kubbesini' hazırlıyor” manşetleri atıldı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 16:18 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 16:46
Çelik Kubbe Yunan medyasında: Erdoğan kendi ’Çelik Kubbe’sini hazırlıyor

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Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan'ın başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

ÇELİK KUBBEÇELİK KUBBE

'ÇELİK KUBBE' STARTI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenen Komite'de, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden "Çelik Kubbe" projesinin startı verildi.

4 MADDEDE ÇELİK KUBBE

Kritik toplantıya ilişkin Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den bir açıklama geldi. Haluk Görgün'ün açıklaması şöyle:

SAVUNMA SANAYİ İCRA KOMİTESİSAVUNMA SANAYİ İCRA KOMİTESİ

Dün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduk.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladık. Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık.

Alınan önemli kararlardan biri de şüphesiz "sistemler sistemi" olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe. Yerli ve millî projemiz Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir.

ÇELİK KUBBEÇELİK KUBBE

Çelik Kubbe; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarımızın ortaklaşa çalışması ile yürütülecektir. Projenin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bizler Türk Savunma Sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve millî teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, "Yükselen Türkiye'nin Güçlenen Yıldızı" olacağız.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİHAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

ÇELİK KUBBE NEDİR?

Çelik Kubbe, Türk savunma sanayii tarafından bir "sistemler sistemi" olarak geliştiriliyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak.

YUNAN BASININDA ÇELİK KUBBEYUNAN BASININDA ÇELİK KUBBE

YUNAN BASINININ MANŞETLERİ: ÇELİK KUBBE

Hayata geçtiğinde jeopolitik açıdan zorlu bir coğrafyada bulunan Türkiye'ye güvenlik açsından büyük bir avantaj sağlayacak sistem, Yunanistan basınında da büyük ilgi gördü.

Gazeteler ve internet siteleri gelişmeyi manşetten duyururken, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gerçekleştirdiği toplantının tüm detayları paylaşıldı.

ÇELİK KUBBEÇELİK KUBBE

İŞTE BAŞLIKLAR

Yunanistan'da yayın yapan ErtNews haber sitesinde, Türkiye'nin yeni dönemde savunma sanayiine önemli yatırımlar yapılacağı aktarılan haberde, "Erdoğan kendi 'Çelik Kubbesini' hazırlıyor." ifadeleri kullanıldı.

News24/7 ise manşetinde "Erdoğan'ın Çelik Kubbesi: Türkiye ne hazırlıyor?" diyerek haberi okurlarına sundu.

Skai, "Türkiye entegre hava savunmasının 'çelik kubbesini' planlıyor." derken Politic ise "Türkiye entegre uçaksavar sistemi planlıyor." diyerek haberlere yer verdi.

Naftemporiki gazetesi ise haberi "Türkiye: 'Çelik Kubbe' Adlı Hava Savunma Sistemi Tasarlanıyor" yazısıyla manşetlerine taşıdı.

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